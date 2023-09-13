المياه: ردم 3 آبار مخالفة في الجيزة والحسا والرمثا

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قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية لدى وحدة الرقابة الداخلية رصدت حفارة تقوم بأعمال حفر مخالف في الرمثا داخل منزل.وبينت الوزارة، اليوم الأربعاء، أنه بالتنسيق مع مديرية الأمن العام من خلال المنسق الأمني لدى سلطة المياه وكوادر مديرية الأحواض جرى مداهمة الموقع الاثنين وضبط الحفارة المخالفة أثناء قيامها بحفر بئر مخالفة، مبينة أنه جرى أيضا ضبط سرقة كهرباء من أحد الخطوط المجاورة للموقع حيث تم التنسيق مع شركة الكهرباء بالخصوص.وبالتفاصيل بينت سلطة المياه أن شخصا قام بتصنيع حفارة مخالفة بالتعاون مع أشخاص فنيين وتم تجهيز موقع الحفر والبدء بحفر البئر المخالف لأعماق أكثر من 50 مترا حيث تم إزالة كافة الأدوات والمباشرة بردم البئر المخالف وعمل المضبوطات الخاصة بالواقعة وحجز الحفارة والأدوات المضبوطة.من ناحية أخرى ضبطت الكوادر الفنية في مديرية الأحواض بئرا مخالفة في منطقة حوض الجيزة جنوب عمان يقوم بضخ المياه لتزويد مزارع ، وكذلك تم ضبط بئر مخالفة أخرى في حوض الكرك منطقة الحسا يزود مزارع حيث تم ردم الآبار المخالفة وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة .