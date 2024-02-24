السبت 24 شباط 2024
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الميثاق الأعلى بين الأحزاب في عدد الشباب

شباب الميثاق الجامعي يستعد لخوض انتخابات مجالس واتحادات الطلبة في الجامعات
شباب حزب الميثاق

أظهرت إحصائية شاملة منشورة حول أعداد الشباب المنتسبين للأحزاب السياسية في الأردن، وأعداد شباب حزب الميثاق الوطني، صادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات، تربّع حزب الميثاق الوطني على اعلى القائمة ما بين الاحزاب السياسية في أعداد الشباب المنتسبين إليه. 

وبحسب الاحصائية فقد بلغت اعداد الشباب المنتسبين للاحزاب السياسية ٢٦٢٧٢ منتسبا على مستوى المملكة، فيما بلغت نسبة الشباب والذين تقل أعمارهم عن ٣٥ في حزب الميثاق الوطني ١٤٪ من مجموع الشباب المتحزب على مستوى الوطن، اذ بلغ عددهم في الميثاق ٣٦٩٣ منتسبا، علما بأن عدد الأحزاب المرخصة في الأردن ٣٣ حزب. 

وتؤكد الاحصائية ان هذا العدد لشباب حزب الميثاق الوطني هو الاعلى على مستوى الاحزاب السياسية، بالارقام المطلقة والنسبة المئوية.

امين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني ومساعد الامين العام للشباب جمال الرقاد اكدوا اننا في حزب الميثاق الوطني نولي الاهمية الكبيرة للشباب فهم طاقة الدولة ومصدر فخارها وتميزها والتي توصف بالدولة الفتية، اذ نجد ما  نسبته 63٪ من سكانها هم ضمن الفئة العمرية الأقل من 30 عامًا، لذلك نعول على شبابنا في حزب الميثاق ببناء مستقبلهم السياسي بايديهم من خلال انتسابهم للاحزاب واقل ما نقدمه لهم هو الدعم والمساندة.

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"يسيرون ونحن نسير خلفهم" هو شعار الميثاق بالتعامل مع شبابه الذين يثبتون يوما بعد يوما قدراتهم المتميزة وطاقاتهم الخلاقة وانتمائهم لثوابت الميثاق الخمسة: ديننا وعرشنا وجيشنا ووحدتنا الوطنية وفلسطين والقدس.

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