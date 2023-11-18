الميثاق الوطني: إعلان الأردن عدم التوقيع على اتفاقية "المياه والطاقة" صفعة للمحتل

وأضاف الميثاق الوطني عقب الاجتماع السادس والثلاثين الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة النائب الأول للأمين العام الأستاذة ريم بدران اليوم السبت، أن قرار الحكومة الأردنية بإيقاف توقيع اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع إسرائيل تشكل صفعة ودعما لصمود أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف.
وأشار إلى أن الأردن ما زال في مقدمة الدول التي تدعم وتساند الشعب الفلسطيني، في مواجهة الحرب البربرية التي فقدت كافة القيم والأخلاق والمواثيق الدولية، وتجاوزت على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، نتيجة ما ارتكبته قوات الاحتلال من مجازر وإبادات جماعية وقصف متواصل للمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وكامل البنية التحتية، ما تسبب بارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين.
وأكد حزب الميثاق الوطني أن استمرار العدو بارتكاب جرائم حرب يندى لها الجبين يحرج المجتمع الدولي ويفقد القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية مكانتها أمام شعوب العالم التي تقف اليوم في معظمها مع أصحاب الحق من أبناء الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقه في الحياة.
كما طالب حزب الميثاق الوطني الدول العربية والإسلامية بتنفيذ قرارات قمة الرياض الأخيرة وإيقاف الحرب على أهلنا في قطاع غزة، وكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا، وغيرها من القرارات التي تم اتخاذها.