الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الميثاق الوطني" يدين التصريحات العنصرية لوزير في دولة الاحتلال

شعار حزب الميثاق الوطني
شعار حزب الميثاق الوطني
دان حزب الميثاق الوطني التصريحات العنصرية التي أطلقها أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، معتبرا الحزب هذه التصريحات أنها تحريضية واستفزازية ودعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها.اضافة اعلان

وقال الأمين العام لحزب الميثاق الدكتور محمد حسين المومني في بيان صادر عن الحزب، إن هذه التصريحات دعوة من وزير حكومي لجيش الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد قطاع غزة، وتحريضاً مداناً على القتل والإمعان فيه، ومحاولة الإجهاز على غزة وسكانها المدنيين.

واعتبر المومني أن مثل هذه التصريحات تشكل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخدام الأسلحة المحرمة ضد الأهداف المدنية والإنسانية، ومحاولة إنهاء الحياة في قطاع غزة بقصد الإبادة الجماعية، كما أنه تصعيد خطير يتطلب من المجتمع الدولي العمل فوراً للتصدي له، ولخطاب الكراهية الذي تنادي فيه وتتبناه رموز في الحكومة الإسرائيلية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام "إسرائيل"، كقوة قائمة بالاحتلال لوقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
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