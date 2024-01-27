الميثاق الوطني يشكل لجنة لوضع معايير الترشح على القائمة الحزبية الوطنية

الميثاق الوطني: قرار محكمة العدل الدولية وسمة عار في جبين الاحتلال ويطالب المجتمع الدولي بتطبيقه فورا





الميثاق الوطني: الأردن وقف مع أمن واستقرار سوريا واليوم يتصدى لعصابات وجماعات تهريب المخدرات والسلاح اضافة اعلان



الميثاق الوطني يشيد بجهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة في إرسال المساعدات لغزة



الميثاق الوطني يرحب بكل ما يطرح من مبادرات لإيقاف الحرب على غزة



أعلن حزب الميثاق الوطني عن تشكيل لجنة داخل الحزب لوضع المعايير والأسس التي يجب أن تتوفر بعضو الميثاق الذي يرغب بالترشح على القائمة الحزبية الوطنية للانتخابات النيابية القادمة.



وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع 45 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم السبت إن اللجنة التي شُكلت لوضع المعايير والأسس للعضو الراغب بالترشح على القائمة الحزبية الوطنية ستكون برئاسة رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني مازن القاضي وعضوية من يسميهم رئيس اللجنة على أن يكون من بينهم مساعد الأمين العام للشؤون السياسية والبرلمانية والشؤون النقابية الدكتور إبراهيم الطراونة ورئيس لجنة الانتخابات النيابية بالمجلس الاستشاري الدكتور محمد الشرعه ورئيسة لجنة الشؤون السياسية في المجلس المركزي الدكتورة ميسون تليلان.



إلى ذلك رحب حزب الميثاق الوطني بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي سيما بند قبول الدعوى حول الإبادة الجماعية والذي جاء لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة بعد أن تقدمت دولة جنوب إفريقيا بدعوى ضد إسرائيل وأعلن الأردن وعدد من الدول دعمه وتأييده لجنوب إفريقيا، واصفا الحزب هذا القرار بالتاريخي ووسمة عار في جبين المحتل الغاصب لأرض فلسطين.



وطالب الميثاق الوطني المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشكل فوري وإيقاف الحرب والإبادات الجماعية ورفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لأهلنا في القطاع.



من جانب آخر أكد الميثاق الوطني دعمه لكل ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مؤخرا والمتعلق بمواقف الأردن الثابتة تجاه الأزمة السورية منذ اندلاعها والتي حافظ فيها الأردن على علاقاته التاريخية الأخوية مع الشقيقة سوريا، حفاظا على وحدة الأراضي السورية وسيادتها وترك الشعب السوري يقرر مصيره، مستنكرا الحزب أي اتهامات أو إيحاءات تشكك بموقف الأردن العروبي من هذه الأزمة.



كما جدد الميثاق الوطني دعمه بكل فخر واعتزاز لكل ما تبذله قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي/حرس الحدود من بطولات وتضحيات في التصدي لعصابات تهريب المخدرات والسلاح على الحدود حفاظا على أمن الأردن والأردنيين.



من جهة أخرى أشاد حزب الميثاق الوطني بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في وجوب إرسال المساعدات الإنسانية وإيصالها للقطاع عبر تسيير الطائرات والشاحنات جوا وبرا، مما عزز الثقة بهذه المؤسسة الوطنية ذات التاريخ العريق في تلقي المساعدات وإيصالها للشعوب المنكوبة وعلى راسها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية.