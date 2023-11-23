الميداني الأردني في نابلس يبدأ استقبال المرضى والمراجعين

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باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني "نابلس/1" اليوم الخميس، استقبال المرضى والمراجعين وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بهدف التخفيف من معاناتهم.وقال قائد قوة المستشفى: إنه تنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية السامية تجاه الأهل في فلسطين، باشرت الطواقم الطبية باستقبال المراجعين وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للأشقاء بما يخفف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.وأضاف، أن طواقم المستشفى تعمل على مدار الساعة بكافة الإمكانات المتاحة، لتقديم ما هو أفضل للأهل في مدينة نابلس والمدن والقرى المحيطة بها من خدمات إنسانية جليلة على مدار الساعة.واستقبل "نابلس/1" مع بدء اليوم الأول لمهامه 33 حالة اشتملت على عمليات صغرى، وأمراض مزمنة، وفحوصات مخبرية، وحالات طارئة باطنية.وعبر أهالي مدينة نابلس عن امتنانهم للمواقف الأردنية المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني، وما يبذله الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من جهود متواصلة لتقديم الخدمة العلاجية والطبية والإنسانية، داعين الله- سبحانه وتعالى- أن يحفظ القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.ويأتي إرسال المستشفى الميداني الذي يتكون من 7 قاطرات، تضم غرفتي عمليات، وغرفتين للعناية الحثيثة، وخمسة عشر سريراً؛ إضافةً إلى مختبر وصيدلية وأشعة وعيادة أسنان، وغرفة تعقيم، لمدينة نابلس نتيجة لتطورات أعمال العنف غير المسبوقة من حيث ازدياد العنف وارتفاع وتيرة الأحداث في غزة، واستمراراً لدعم الأردن المستمر لصمود أهلنا في فلسطين. (بترا)