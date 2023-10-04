النائب القيسي يعلن رسميا نيته الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

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أعلن النائب الدكتور نصار القيسي نيته الترشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب التاسع عشر في دورته العادية المقبلة.وقال القيسي إن قرار الترشح جاء بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات مع زميلاته وزملائه النواب.وسبق أن كان القيسي نائبا أول للرئيس في مجالس نيابية سابقة.إلى ذلك، عقدت كتلة التيار الديمقراطي النيابية، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أيمن المجالي، تم خلاله التباحث والتشاور حول انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية في الدورة العادية المُقبلة لمجلس النواب التاسع عشر.وقررت الكتلة، ترشيح النائب خالد أبو حسان لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والنائب عبيد ياسين لموقع النائب الثاني للرئيس.كما قررت الكتلة، بحسب المجالي، عقد اجتماع يوم الأحد المقبل لتحديد موقف الكتلة من انتخابات مقعد رئاسة المجلس.