الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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النابلسي يؤكد أهمية قيادة الشباب لحلول ابتكارية لمواجهة آثار التغير المناخي

مشاركون في فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي-(بترا)
مشاركون في فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي-(بترا)
 قال وزير الشباب محمد النابلسي، إن "دور الشباب في مواجهة آثار التغير المناخي، رئيسي، لما تتطلبه مواجهة هذه الظاهرة من قيادتهم لحلول ابتكارية".
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي، بتنظيم من وزارتي الشباب والبيئة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأردن، وهيئة أجيال السلام، وجامعة الحسين التقنية، بمشاركة 200 شاب وشابة من المحافظات كافة.اضافة اعلان
ويهدف المؤتمر الذي يقام للعام الثالث على التوالي، لمناقشة دور الشباب في مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز النمو الأخضر، وصولا إلى إعلان البيان الشبابي تجاه التغير المناخي، والذي سيتضمن سياسات ملموسة يضعها الشباب، وتعزيز التزام الشباب في مواجهة هذه الظاهرة العالمية والتكيف معها، والتي ستقدم في قمة تغير المناخ COP28 التي ستعقد في دبي الشهر المقبل.
وبين النابلسي، حرص الوزارة على تعزيز دور الشباب تجاه البيئة عبر برامج الاستراتيجية الوطنية للشباب والملتقيات الوطنية الريادية في البيئة والاقتصاد الأخضر، واعتماد البيئة كأحد المجالات الرئيسة في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، وتوطين المبادرات الشبابية البيئية، واحتضان المشاريع الريادية في البيئة والعمل المناخي في حاضنات الأعمال والابتكار بالوزارة.
وأشار إلى أن قيادة الشباب للعمل البيئي والمناخي، تزايدت في الأعوام السابقة، ما يعد مؤشرا على وعي الشباب وإدراكهم للتحديات والقضايا العالمية، وأثر مشاركتهم الفاعلة في مواجهتها والتخفيف من آثارها.
من جانبه، أكد وزير البيئة د. معاوية الردايدة، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الشبابي، في الحد من خطورة ظاهرة التغير المناخي، وذلك عبر ممارساته الفضلى في الحد والتكيف معها، وإطلاعه على المستجدات العالمية المتعلقة بالظاهرة، ومحاولة تطبيقها وطنيا، وبما ينسجم وتوجهات الدولة، الرامية لتكاتف جهود مواجهة التحديات المناخية.
وأضاف أن وزارة البيئة، تسعى لإشراك قطاع الشباب في برامج وفعاليات دولية ووطنية، وتتعامل معهم كجزء أساس من منظومة العمل البيئي، التي تتطلع لإحراز تقدم في التصدي والحد من الظاهرة، لافتا إلى اهتمام الوزارة بمبادرات وأفكار الشباب، وتحديدا ما يتعلق بالظاهرة.
من جهته، قال ممثل "يونيسف" في الأردن، فيليب دوامل "يجب تمكين الشباب وتعليمهم ومنحهم منصة للمشاركة في التصدي للتحدي المتمثل بتغير المناخ، ويهدد رفاهيتهم ومستقبلهم، جنبا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة والتنمية والقطاع الخاص، وتلتزم "يونيسف" بتمكين الشباب من أخذ زمام المبادرة في العمل المناخي".
كما أشار رئيس هيئة أجيال السلام د. مهند عربيات، إلى أن تحفيز العمل المناخي الشبابي، والعمل مع الطاقات الشبابية المحلية ودعمها بالمهارات والأدوات لقيادة مبادرات بيئية تعالج المشكلات المجتمعية المختلفة، يأتي على قائمة أولويات الهيئة".
وعلى هامش المؤتمر، سيقام يوم مفتوح للمبادرات والمشاريع الشبابية الخضراء، ومعرض الوظائف الخضراء، في جامعة الحسين التقنية.-(بترا)
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