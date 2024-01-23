الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الناصر والقضاة يؤديان القسم القانوني أمام الخصاونة

الناصر يؤدي القسم القانوني أمام الخصاونة
الناصر يؤدي القسم القانوني أمام الخصاونة

أدَّى القسم القانوني أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الثُّلاثاء، رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامَّة سامح الناصر، ورئيس ديوان التَّشريع والرَّأي الدكتور فيَّاض القضاة، وذلك عقب صدور الإرادة الملكيَّة السَّامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيينهما.

ويأتي أداء القسم القانوني للنَّاصر استناداً لأحكام المادَّة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامَّة رقم (80) لسنة 2023م، فيما يأتي أداء القسم القانوني للقضاة استناداً لأحكام المادَّة (67) من نظام الخدمة المدنيَّة رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.

وحضر أداء القسم نائب رئيس الوزراء للشُّؤون الاقتصاديَّة ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشَّريدة، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.

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