النقابات تتضامن وتبارك "طوفان الأقصى"

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نظمت النقابات المهنية اليوم الأحد، وقفة في مجمع النقابات بعمان للتضامن ومباركة معركة طوفان الأقصى.وقال رئيس مجلس النقباء أحمد سمارة الزعبي إن طوفان الأقصى وحد الشعب وأحيا الانتصار.وأضاف أن هذه الجولة مقدمة لجولات أخرى.