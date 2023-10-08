النقابات تدعم "طوفان الأقصى" وتدعو لموقف يطلق سراح الأسرى

محمد الكيالي

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طالب رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، الحكومة باتخاذ موقف حازم، لاستعادة فورية لأبنائه الموقوفين، وإطلاق سراح الأسرى وطرد السفير الصهيوني من عمان ورفض معاهدة وادي عربة، وما نتج عنها من اتفاقيات وعلى رأسها "اتفاقية الغاز المسروق" ومذكرات التفاهم، ووقف كل أشكال التطبيع والارتهان.وأكد الزعبي في وقفة تضامنية، نفذها المجلس ظهر أمس، دعم عملية طوفان الأقصى، إسنادا للمقاومة الفلسطينية، ودفاعا عن القدس وفلسطين.وأضاف "نؤمن بأن قوى أمتنا الحية، ستبقى دائما بالمرصاد صوتا عاليا في التصدي للعدو وكشفه ومجابهته وتعريته.وشدد الزعبي على ضرورة تحصين الفكرة وتفعيل النهج وتربية النشء على ثقافة المقاومة، وتعزيز حضورها في فكره وتحصينه في مواجهة الاختراقات.وقال نقيب المهندسين "وحد طوفان الأقصى الشعب وأوقد في الأمة وعي الانتصار، ويوميات القدس: رباط وصمود وتهويد وتهجير وإحلال".وأضاف "نقرأ اليوم، الواقعية السياسية معنى مغايرا، بما لا يستطبن الانهزام واليأس والخنوع، صاغته المقاومة وحررته من صفاتها ولغتها وصمودها وجدها وجهدها وعزمها وإرادتها".وتابع قائلا "معركتنا، وبعضنا العربي قفز فوق جراحنا، مفتوحة مع التطبيع وأشكاله ووسائله ودعاته وذرائعه، مؤمنين أن قوى أمتنا الحية ستبقى دائما بالمرصاد صوتا عاليا في التصدي له وكشفه ومجابهته وتعرية أهله".بدوره، قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن عملية طوفان الأقصى هي مدعاة لأن تستفيق الأمة العربية والإسلامية، خاصة وأن القضية الفلسطينية هي مظلمة التاريخ ولابد أن نستفيق لنصرتها.وأوضح أبو عبود أن المقاومة ليست حلما بل هي خيار إستراتيجي للدفاع عن شرف الأمة.فيما قال نقيب الأطباء زياد الزعبي إن نقابة الأطباء أعلنت استعدادها وتأهبها لعلاج الجرحى في قطاع غزة، مطالبا الحكومة بتسهيل وصول المصابين الغزيين إلى مستشفيات المملكة.فيما اعتبر نقيب الصيادلة محمد عبابنة أن "طوفان الأقصى" بمنزلة عمل مشرف وهي شوكة في حلق العدو.وشدد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية على أن الثورة الشعبية في فلسطين، رد حقيقي على جرائم الاحتلال والاستيطان وكافة الوعود الزائفة، داعين لإنهاء حالة الانقسام الداخلي في فلسطين، والتوحد حول برنامج وطني عماده المقاومة دون أي خلافات.بدوره، شدد نقيب المقاولين أيمن الخضيري، على أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، فيما قال عضو نقابة الصحفيين الزميل خالد القضاة "إننا مدعوون اليوم، لأن نكون على قدر الحدث وندعم المقاومة للوصول إلى التحرير الكامل، تحرير فلسطين".وكانت نقابة المحامين، نفذت صباح أمس توقفا عن الترافع في جميع محاكم المملكة، دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وللوصاية الهاشمية على المقدسات في فلسطين.وشارك أبوعبود وأعضاء مجلس النقابة، بالتوقف الذي نفذ في قصر العدل في عمان والمحافظات ومحاكم المملكة، فيما أثنى نقيب المحامين على البطولات التي تخوضها المقاومة في قطاع غزة وفلسطين.وقال إن البطولة التي بدأتها مقاومة الشعب الفلسطيني، تضع القضية الفلسطينية والحق العربي أمام خريطة جديدة عنوانها الأبرز أن القوة الغاشمة التي تستند على الباطل، لا تصمد أمام القوة الصادقة التي تستند على الحق.وأكد في بيان للنقابة أن "الاحتلال الصهيوني والتوسع الاستيطاني وانتهاك المقدسات لايرتب إلا أثرا واحدا وهو حق الشعب الفلسطيني ومقاومته في دفع هذا العدوان الغاشم بالسبل كافة، وأنه قادر على فرض معادلات جديدة على أرض الواقع من شأنها أن تضع المقاومة كخيار إستراتيجي للتحرير ونيل الحقوق المغتصبة".واعتبر أبو عبود، أن مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، خيار مبدئي لمواجهة الأطماع الصهيونية في الأراضي العربية كافة، وأن مسار السلام مع الصهاينة لا يسفر إلا عن عدم مثله.وشدد على أن دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته واجب ديني وقومي ووطني وإنساني، ويتوافق مع القانون الدولي، وأن دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، خيار وطني إستراتيجي ينبع من الثوابت الإسلامية والقومية، لمواجهة التهويد والتقسيم وطريق للتحرير.وقرر مجلس النقابة في اجتماع عقده اول من أمس، فتح حساب للتبرع لنصرة الشعب الفلسطيني، ومخاطبة اتحاد المحامين العرب لتعميم القرار على النقابات العربية لفتح حسابات مماثلة.وتم اتخاذ قرار بدعوة المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الاجتماع بعمان في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تحت شعار "فلسطين القضية العادلة".وقرر المجلس التبرع من حساب دعم الصمود للشعب الفلسطيني بمبلغ 50 ألف دينار للمستشفى الميداني للقوات المسلحة الأردنية في غزة لإرسال الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية.وفي إربد، نظمت نقابة المحامين، أمام قصر عدل إربد وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والمرابطين في المسجد الأقصى ودعما للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تخللها توقف عن المرافعات لمدة ساعتين.وقال رئيس فرع نقابة المحامين في إربد، المحامي بلال نصير، إن الوقفة تأتي أيضا استنكارا ورفضا للعدوان والغطرسة الصهيونية وانتهاكهـا لكافة المحرمات والمواثيق الدولية.وأضاف إن مجلس نقابة المحامين، يتابع الاعتداءات الغاشمة من قبل اسرائيل على شعبنا الفلسطيني الصامد.وأكد أن نقابة المحامين، تتعهد بتقديم الدعم المادي والقانوني للمحامين المقدسيين بالدفاع عن المعتقلين في القدس من الاحتلال بالتنسيق مع الهيئة الإسلامية العليا في القدس.