الأحد 24 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

النقابات تواصل جمع التبرعات لإغاثة متضرري ليبيا والمغرب

مجمع النقابات المهنية
مجمع النقابات المهنية
قال المهندس معتز الشوارب منسق حملة النقابات المهنية الاردنية الخاصة بدعم واغاثة المتضررين في ليبيا والمغرب ان الحملة مستمرة في جمع التبرعات من كافة الجهات الداعمة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية.اضافة اعلان
ودعا خلال اجتماع اليوم لممثلي النقابات المهنية كافة الزملاء في النقابات المهنية والشركات الوطنية والمؤسسات العامة الى التفاعل مع الحملة ودعمها حتى تكون بحجم الاردن العربي الذي لم ولن يتخلى يوما عن امته العربية.
وبين أن الهبّة تتطلب حملة اعلامية، وتفعيل ارقام تبرع مادي وجمع المستلزمات الطبية والتمريضية والمستلزمات التي تساهم في مساعدة الاشقاء، مشيرا أن كافة النقابات المهنية سباقة للعون والمساعدة من خلال الانتماء الوطني والقومي والعروبي.
وقال انه تم التنسيق مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لحصر اهم الاحتياجات الطارئة للمتضررين، للعمل على تأمينها بالسرعة الممكنة.
واوضح ان التبرع المالي يتم من خلال حساب الحملة البنك الاسلامي الاردني/فرع الشميساني/49720 ومن خلال كليك عبر الايبان 
JO 69 JIBA 0020  0000 2517  7410 4000 12
كما يمكن التبرع من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لنقابة المهندسين الأردنيين عبر الرابط حملة النقابات المهنية الاردنية ، ومن خلال صناديق نقابة  المهندسين في عمان والفروع في كافة محافظات المملكة.
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