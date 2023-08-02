النواب يتوافق مع الأعيان في "الجرائم الإلكترونية" ويقره مع "معدل السير"

جهاد المنسي

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انتهت الدورة التشريعية لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، بعد ان وافق مجلس النواب على التعديلات التي ادخلتها غرفة التشريع الثانية (الاعيان)، وخاصة المواد 15 و16 و17 و33، وتم اقراره بالشكل الكامل، وبذلك بات مشروع القانون بانتظار مصادقة الاعيان على الموقف النهائي للنواب المنحاز لموقفهم، ومن ثم توشيح مشروع القانون بالإرادة الملكية التي يتوقع ان تكون خلال أيام، ومن ثم صدوره بالجريدة الرسمية حيث سيعمل به بعد 30 يوم في نشره.وإنحازت غالبية نيابية لموقف الاعيان من مشروع القانون حتى ان نواب عاتبوا انفسهم وزملائهم بسبب عدم ادخال التعديل على القانون من قبل مجلسهم، معتبرين ان الاعيان كانوا اكثر انحيازا لنبض الشارع، وفق النائب ينال فريحات.موقف النواب جاء خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب ظهر امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها اقر النواب مشروع قانون معدل لقانون السير، والذي تم بموجبه منح المحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا وافيا، ولا يجوز للمحكمة الاخذ بأسقاط الحق الشخصي اذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا اذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.تفصيلا، فق وافق النواب بعد نقاش قصير على ان تكون العقوبات الواردة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وخاصة المواد 15 و16 و17 اما الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين، واصبحت المادة الخامسة عشر كما يلي ( أ- يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة والتي تمس السلم الاهلي والامن الوطني أو ذم او قدح او تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن ( 5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين، ب- تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة.كما تم تخفيض الغرامات في المادة السادسة عشر اضافة بان تكون اما الحبس او الغرامة او بكلتا العقوبتين واصبحت المادة كما يلي: (كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار او بكلتا العقوبتين).كما اصبحت المادة السابعة عشر تاليا نصها: (يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التي تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية او الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين الف او بكلتا العقوبتين).بعد ذلك شرع النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون السير الذي جاء لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.وقال وزير الداخلية مازن الفراية خلال الجلسة أن البنية التحتية الجيدة تعد هامة في التقليل من حوادث السير لكن لا يجب أن نتوقف عن إجراء تعديلات على القوانين، مشيرًا إلى ارتفاع الحوادث بحاجة لوقفة، إذ بلغت العام الماضي 169 ألف حادث منها 11510 حوادث تضمنت إصابات بشرية، وبلغ عدد الجرحى 17096 إصابة، و562 وفاة، وأشار أن الأردن فقد 338 شخصًا بسبب حوادث السير منذ مطلع العام حتى 27 تموز الماضي، وعدد مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء في 2022، بلغ 90 ألف، و50 خالفوا المسير بعكس الاتجاه خلال العام الماضي، والقيادة بصورة متهورة 2706 مخالفة.ووافق "النواب" على تعريف الدراجات الآلية باعتبارها "مركبات ذات عجلتين او ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الاشخاص او البضائع على ان لا يكون تصميمها على شكل سيارة، وتشمل الدراجات الهوائية المجهزة بمحرك آلي غير كهربائي أو بمحرك كهربائي تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية".واقر النواب المادة التي تقول "لمالك المركبة التـي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر وسبق وان تصرف بهيكلها أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها وإلغاء قيودها من السجلات وعليه في هذه الحالة تقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك (...) يعفى مالك المركبة المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها اذا تقدم بطلب لشطبها وإلغاء قيودها من السجلات خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل".ووافق "النواب" على المادة التي تتضمن تشكيل مجلس يسمى (المجلس الأعلى للسلامة المرورية) برئاسة الوزير وعضوية كل من : المدير نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة الادارة المحلية، وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان، وأمين عام وزارة النقل، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، ومدير المدينة في أمانة عمان الكبرى، وأحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير، واثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين.ويتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية و خطتها التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية، وانشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الاحصائيات المرورية وتحليلها وايجاد الحلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية، ودراسة الاثر المروري على شبكة الطرق الناجم عن مواقع المنشآت والأبنية للحد من الحوادث والاختناقات المرورية واتخاذ القرار اللازم بخصوصها، واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية، وأي امور اخرى تتعلق بالسلامة المرورية يعرضها رئيس المجلس عليه، وتنظم جميع الشؤون المتعلقة بالمجلس بما في ذلك اجتماعاته واتخاذ قراراته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.ووافق النواب على المادة التي تقول تحجز المركبة لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاثين يوما في أي من الحالات التالية: اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، واذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة، واذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير في اثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها، واستعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها، وقيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة، قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، وتركيب اجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على مركبة غير مسموح لها بذلك، سير المركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة، واذا انقضت مدة ثلاثة اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة، وقيادة مركبة مطلوب ضبطه، وقيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق أو أي مواد ملوثة للبيئة أو دون وجود الملصقات التحذيرية والارشادية بشكل واضح عليها أو دون حصولها على تصريح لنقل تلك الموا، واذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها، وقيادة المركبة ليلا دون توافر أو دون استخدام انوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما، وقيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية، وسير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى إعاقة حركة السير او خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن، واستخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك، واستعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر، ونقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافا للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.ومنحت المادة للمدير أو من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على اسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة وأي وثائق اخرى لها في أي من الحالات التالية : زيادة ابعاد المركبة وصندوق حمولتها عن الابعاد القانونية بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح، وبروز الحمولة عن جسم المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح، ونقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية أو عدم التزامها بتعرفة الأجور المقررة، وعدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره أو عدم الوصول الى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مبرر في مركبات نقل الركاب العمومية.ونصت المادة انه تحجز رخصة المركبة وتحال الى ادارة الترخيص في أي من الحالات التالية : اذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ثلاثة اشهر على انتهاء مدة رخصتها، واذا كانت المركبة تنفث الدخان او اي مواد ملوثة أخرى في اثناء سيرها وبنسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وتركيب مضخم على عادم صوت المركبة، وقيادة المركبة دون وجود انوارها الامامية او الخلفية او كليهما، وعدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكوغراف) او اي انظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، ووضع اي مواد او اضافات او زخارف او عاكسات على لوحات ارقام المركبة.