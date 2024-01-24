النواب يستمعون لتوصيات لجنتهم المالية حول الموازنة

جهاد المنسي

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شرع 7 نواب، فور انتهاء الاستماع لتقرير لجنتهم المالية وتوصياتها، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، على أن تستكمل المناقشات الأحد المقبل.وترأس جلسة الاستماع أمس، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وأدار جانبا منها النائب الاول للرئيس عبد الرحيم المعايعة بحضور رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة وأعضاء من الفريق الحكومي.لم يغب العدوان الصهيوني الوحشي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عن كلمات النواب، إذ طالبوا بوقفه، مشيرين الى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل وقف العدوان، مثمنين مواقفه الصلبة في دعم القضية الفلسطينية، وبمبادرات ولي العهد سمو الأمير الحسين بإرسال المساعدات الطبية والغذائية للأشقاء في غزة.وطالب النواب، الحكومة بدعم الجامعات الرسمية وصندوق الطالب في الجامعات، كما عبروا عن دعمهم لجهود القوات المسلحة- الجيش العربي وحرس الحدود والأجهزة الأمنية، بحماية الحدود من تهريب المخدرات والأسلحة والمحافظة على أمن الوطن.من جهتها دعت "مالية النواب" في تقريرها الذي ألقاه مقررها علي الطراونة، لتحييد ارتفاع أسعار شحن السلع من المستوردات في معادلة الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، واعتماد كلف الشحن إلى ما قبل الــ 7 من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، مشددة على تكثيف الرقابة على الأسواق، بما يضمن استقرار أسعار السلع، وتوفيرها في المؤسستين المدنية والعسكرية بهامش تغطية الكلفة عند الضرورة.وطالبت اللجنة، بدراسة أثر الضريبة غير المباشرة على نمو الاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقبلا، على أن تتخذ خطوات تسهم بمعالجة هيكل الضرائب، واستئناف برامج الدعم التمويلي من البنك المركزي لمستوردات السلع الغذائية، لتخفيف كلف الإقراض وانعكاسها على تخفيض أسعار السلع، وإعلام المجتمع الدولي بنتائج ما جاء في دراستها حول كلف اللجوء السوري، بخاصة أثره على الفقر والبطالة، وتنفيذ مشاريع موازنة العام الحالي، المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للخطة، وتنفيذ مسار برنامج رؤية التحديث الاقتصادي الزمني، مؤكدة ضرورة الالتزام بمسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع سكة الحديد الوطني، وإرسال تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ولجنته المالية.وحثت على إجراء دراسات لجميع الشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها، بخاصة شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية التي لا تحقق عوائدها على الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيأة للاستثمار المتنوع، صناعيا وسياحيا ونمو إنفاقها الرأسمالي، مشيرة بالإجراءات الحكومية لتخفيف الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميا، والتي أسهمت بكبح معدل التضخم، وعدم تعرض مستوى معيشة المواطن لمزيد من الضغوط، داعية لاعتماد مشروع موازنات كل من ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية وفق ما يقدم منها، دون إجراء أي تعديل عليها دون المناقشة، والإبقاء على استقلالها الدستوري والقانوني، وإحالتها إلى مجلس النواب للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق صلاحياته الدستورية، وإعادة النظر في نظام صندوق دعم الطالب بحيث يوجه الدعم للطالب الفقير، وإطلاق برامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها المزيد من الحوافز لتسهم في رفع مساهمتها في النمو الاقتصادي، والعمل على إجراء مسح جديد لمربي الأغنام لضمان إيصال الدعم الحقيقي للمربين، وتخصيص 60 مليون دينار من مؤسسة الإقراض الزراعي لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين، وتحفيز إدخال التقنيات الحديثة والزراعات التي تسهم في تخفيض المستوردات أو الاستغناء عنها، والتوسع في البحوث الزراعية لتطوير المنتجات وتنوعها لتوسعة الزراعات التصديرية، وتشجيع المبادرات الخاصة التي تعنى بالقطاع الزراعي، وتوسيع الرقع الزراعية ضمن الأراضي المملوكة للحكومة، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة، وإعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنويا تدريجيا، لبلوغ نسب الفاقد المعياري الدولي.وشددت على أهمية تطوير مخرجات التعليم في الجامعات، وتهيئة البيئة التشريعية التي تمكنها من استثمار البنى التحتية مع القطاع الخاص، لتكون رافدا لتطوير أداء رسالتها التعليمية، ودعم برامج الريادة والإبداع فيها، والتي تهيئ الطلبة لإنشاء شركات ناشئة ضمن برامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو)، وإعادة النظر بكافة تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية، بما يحقق التوازن في موازنة شركة الكهرباء الوطنية، والتوسع في استكشاف الثروات المعدنية، ودعم مشاريع شركة البترول الأردنية في التنقيب، وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف.ودعت "مالية النواب" للتوسع بإبراز المناطق ذات الأهمية التاريخية، وصيانتها وإيصال البنى التحتية اللازمة، مطالبة بالتوجه نحو إنشاء وتوفير الخدمات الصحية في مختلف المواقع الجاذبة للسياحة، وطرحها أمام القطاع الخاص أو المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، لتهيئة الخدمة مقابل أجر رمزي، والعمل على إيجاد خريطة جغرافية للمناطق المهيأة لإنشاء مشاريع الاستشفاء السياحي المتخصص "المنتجعات" التي تعتمد على المصادر الطبيعية الاستشفائية والطرق المبتكرة، وطرحها فرصا استثمارية، وشددت على ضرورة تنويع البرامج السياحية الجاذبة لزيادة التنوع، وتقديمها فرصا استثمارية تمكن من إنشاء شركات سياحية متخصصة فيها.كما دعت "المالية النيابية" لتسهيل أعمال مجالس المحافظات، لتنفيذ أولويات مشاريعها والقيام بمسؤولياتها، وإعداد مشاريع البنى التحتية في البلديات كافة التي تسهم في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ مشاريع تنموية ذات عائد استثماري بالشراكة مع القطاع الخاص، وإيصال الخدمات الأساسية أهمها "الماء والكهرباء: لمنازل المواطنين، والتي لا تشكل اعتداء على أملاك الدولة.وتحدث في الجلسة النواب جعفر الربابعة عن كتلة الائتلاف الوطني، تيسير كريشان، ميادة شريم، نضال الحياري، غازي السرحان، جميل الحشوش، راشد الشوحة، مشيرين للدور الذي يلعبه جلالة الملك في الحفاظ على أمن الأردن واستقرار اقتصاده، وبجهود القوات المسلحة-الجيش العربي ودورها على الحفاظ على أمن الوطن والحدود الشمالية.