النواب يصوت غدا على مشروع قانون الموازنة

جهاد المنسي

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أعلن رئيس مجلس النواب أن المجلس سيصوت يوم غد على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، وطلب من الحكومة ووزير المالية تجهيز الرد على ما جاء في مداولات النواب التي استمرت لمدة 5 إيام، واستمرت مداولات النواب حول مشروع القانون لمدة أسبوع، وبدأ النقاش يوم الأربعاء الماضي، وعاد النواب للنقاش الاحد الماضي.كان ذاك خلال جلسة عقدها الجلس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وادار جزء منها النائب الأول عبد الرحيم المعايعة والثاني يحيى عبيدات وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها واصل النواب مناقشة مشروع القانون.وواصل نواب الاعراب عن رفضهم للصمت الدولي عن المجازر الإسرائيلية بحق أبناء القطاع، وانتقدوا موقف دول غربية وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، وشكروا دولة جنوب افريقيا على موقفها في محكمة العدل الدولية.ووجدت الموازنة نقدا نيابيا، وخاصة الاستدانة المتصاعدة من قبل الضمان الاجتماعي دون وضع موعد سداد واضح، وطالبوا عدم المساس بصندوق دعم الطالب واعتماد الشكل السابق دون أي تعديل، ورفع رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، واقرار قانون للعفو العام للتخفيف عن المواطنين، ر افضين أي مساس بالحدود الشمالية والشرقية معربين عن دعمهم للجيش العربي، وحرس الحدود في دورهم لإبقاء الحدود امنة مستقرة، وحرصهم على عدم ادخال المخدرات للبلاد.وأشار نواب إلى ما يعتري الموازنة من تشوه بنيوي نمطي في الإيرادات والنفقات، مثلها في ذلك كمثل سابقاتها، فمعظم الإيرادات ضريبية، والنفقات جارية وخدمة للدين، ولا تقدم حلولاً فاعلة للتحديات التي تواجه الوطن، ومن أبرزها ارتفاع معدل البطالة، وتدني مستوى معيشة المواطن.وطالب نواب بتأمين صحي شامل لكل مواطن، وتعزيز الاهتمام بقطاع الزراعة الذي يلعب دورا هاما في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، فهو يعتبر من النشاطات الاقتصادية المهمة التي تساهم في تشغيل الأيدي العاملة لأعداد كبيرة من المزارعين وأسرهم، وتوجيه البلديات نحو فتح أبواب الاستثمار والتنمية المحلية مع القطاع الخاص، ووضع استراتيجية شاملة للوصول إلى التأمين الطبي الشامل لكل الشعب، وإصدار عفو عام، وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، العاملين والمتقاعدين، وتعديل قانون منع الإرهاب وتحديد تعريفه كي لا تختلط الامور.وتحدث في الجلسة النواب: مروة الصعوب، ينال فريحات، خالد البستنجي، علي الطراونة، عمر عياصرة، فليحة الخضير، عبيد ياسين، ناجح العدوان، نواف الخوالدة، أيوب خميس، امغير الهملان، غازي ذنيبات، مجدي اليعقوب، نصار الحيصة، احمد عشا، سليمان القلاب، محمد العكور، عمر النبر، خالد الشلول، محمد الشطناوي، رائد الظهراوي، رائد سميرات، دينا البشير، طلال النسور، محمد العلاقمة، سلامة البلوي، محمد عبابنة، محمد الظهراوي،28، حسن الرياطي، ماجد الرواشدة، فواز الزعبي، صفاء المومني، بسام الفايز، يحيى عبيدات، اسلام الشبطات، محمد السعودي، ضرار الحراسيس، فريد حداد، احمد القطاونة.