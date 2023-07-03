الإثنين 03 تموز 2023
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النواب يطالبون بتحرك عربي ودولي عاجل لوقف العدوان على جنين

النواب يطالبون بتحرك عربي ودولي عاجل لوقف العدوان على جنين
النواب يطالبون بتحرك عربي ودولي عاجل لوقف العدوان على جنين


أكد مجلس النواب ضرورة التحرك العربي والدولي العاجل لوقف عدوان الاحتلال على مدينة جنين، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية بضرورة التحرك الفاعل لوقف جرائم المحتل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بوجه آلة الحرب والدمار والخراب.اضافة اعلان

وجاء في بيان للمجلس اليوم الإثنين، إن جرائم المحتل لن توقف الشعب الفلسطيني عن مساعيه لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مضيفاً أن هذا العدوان يأتي استكمالاً لجرائم الاحتلال ومشاريعه التي تكسرت على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني.

وأشار المجلس إلى أن إرهاب دولة الاحتلال يستوجب الردع من المجتمع الدولي، فما يقوم به من همجية بحق الشعب الفلسطيني يقوض كل مساعي السلام، ويبرهن للعالم أجمع أنه كيان يؤمن بالتطرف ويمارسه بشتى صنوف التنكيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

واعتبر المجلس أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم المحتل، يضع العالم أمام اختبار الضمير والإنسانية، ويستوجب من كل القوى والهيئات الدولية التحرك العاجل لوقف هذا العدوان الغاشم على الأهل في جنين التي سطر أبناؤها أروع صور الفداء والتضحية من أجل كرامة الأمة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استقلاله وحريته.
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