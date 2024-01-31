الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النواب يقر الموازنة باغلبية 89 نائبا من اصل 114

جانب من جلسة لمجلس النواب أمس.-( تصوير: أمير خليفة)
جانب من جلسة لمجلس النواب أمس.-( تصوير: أمير خليفة)
وافقت غرفة التشريع الاولى (مجلس النواب) بموافقة 89 نائبا من اصل 114 حضروا الجلسة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية لعام 2024، وعلى توصيات لجنتهم المالية، وأحيل المشروع الى غرفة التشريع الثانية (الاعيان) الذي ستباشر لجنتهم المالية بقراءة المشروع واحالته الى المجلس لإقراره، ومن المتوقع ان يتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية بعد تصديق جلالة الملك عليه، وبدء العمل به قبل منتصف شهر شباط/ فبراير. اضافة اعلان
وتحدث في المناقشات على مدار 5 جلسات بدأت الأربعاء الماضي 95 نائبا، تحدثوا في قضايا مختلفة كان ابرزها العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، ورفض أي تلاعب بصندوق دعم الطالب، والمطالبة بتامين صحي شامل، ونقد شديد لأرقام الموازنة وارتفاع خدمة الدين العام.
ولم يغب عن جلسة المناقشات مناوشات بين النواب انفسهم، وبينهم وبين الحكومة، لدرجة ان رئيس الوزراء اضطر في أوقات معينة للرد المباشر، كما تدخل رئيس المجلس في أوقات أخرى لشطب كلمات وجمل نيابية قيلت ضمن كلمات النواب، اعتبرت مسيئة. 
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، وغاب عن جلسة التصويت بعذر 9 نواب.
وتضمن قانون الموازنة لعام 2024 إيرادات عامة بلغت نحو 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023، وبذلك ترتفع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10 بالمئة عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2 بالمئة لتصل إلى 7.2 مليار دينار دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.
وتشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار، كما تضمن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة، رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي.
وقدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.
وبخصوص النفقات الرأسمالية، فقد ارتفعت بنحو 11.8 بالمئة عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى نحو 1.729 مليار دينار وهو الأعلى تاريخيًا.
وطالب نواب بتأمين صحي شامل لكل مواطن، وتعزيز الاهتمام بقطاع الزراعة، ودعم صندوق دعم الطالب الجامعي، وإصدار عفو عام، وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، العاملين والمتقاعدين، وتعديل قانون منع الإرهاب وتحديد تعريفه كي لا تختلط الامور.
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