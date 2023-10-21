السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

النواب ينتخب لجانه الدائمة الأحد

مجلس النواب - (أرشيفية)
مجلس النواب - (أرشيفية)
يعقد مجلس النواب صباح يوم غد الأحد جلسة يباشر فيها انتخاب لجانه الدائمة البالغ عددها 20 لجنة.

وبحسب التوقعات، فإنه من الممكن أن يتوافق النواب على عضوية بعض اللجان الدائمة، كما يتوقع أن يجري انتخاب لجان أخرى.اضافة اعلان
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