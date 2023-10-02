الإثنين 02 تشرين الأول 2023
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الهملان: ضمان حصول المواطنين على المعلومات بعيدا عن التعقيد

جانب من ورشة عمل بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات-(بترا)
جانب من ورشة عمل بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات-(بترا)
 أكد نائب مدير المدينة لشؤون التنمية المجتمعية في أمانة عمان الكبرى حاتم الهملان، أهمية ضمان حصول المواطنين على المعلومات على نحو فعال، وبعيدا عن التعقيد، خلال ورشة عمل بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال تنظيم الأمانة للورشة امس، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في الأردن، في مسعى من الجانبين لتأكيد الشراكة والالتزام بين المنظمات، والعمل على محاور تعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة، وتدعيم الحق وقال الهملان، إن الوصول إلى المعلومات، يعتبر حجر الأساس في المجتمعات المتقدمة والشاملة، لافتا الى سعي الأمانة بالتعاون مع "اليونيسكو" للارتقاء بمهمتها في هذا الجانب، لتصبح معيارا إقليميا لأفضل الممارسات، وضمان حصول المواطنين على المعلومات بشكل فعال وبعيدا عن التعقيد.
من جانبها، شددت ممثلة "اليونيسكو" في الأردن مين جيونغ كيم، على الحاجة إلى تغيير الإستراتيجيات التي تسهم بعدم تفعيل القانون، داعية لإقرار بروتوكولات في نطاق عمل المؤسسات التي تعطي الأولوية لأفضل الممارسات بهدف الوصول للمعلومات، بما يتوافق مع التشريعات القائمة في الأردن. 
وبينت كيم أن هذا النهج يضمن عمل المؤسسات بفعالية، ضمن الحدود القانونية، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية والقدرة على الوصول والحصول عليها.
ولفتت الى أن هذا الجهد التعاوني، يهدف لوضع الأمانة في طليعة المؤسسات التي تعزز الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك وضع خطة عمل تتماشى مع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأردني، وبناء قدرات مسؤوليها، وإرساء خريطة طريق مستمرة للوصول إلى المعلومات.
وعقدت الورشة في مركز الحسين الثقافي، وإدارة جلساتها النقاشية الخبير القانوني محمد قطيشات، وتهدف الى تحديد إستراتيجيات الأمانة بشأن الحصول على المعلومات، وتأطير خطة عمل ترتكز على أفضل الممارسات، مع الأخذ بالاعتبار، التغذية الراجعة العامة وتلك الصادرة عن الوحدات الإدارية.
وتعتبر هذه الفعالية، نقطة انطلاق لجهود "اليونيسكو" في هذا المجال، مع التزامها بالتعاون المستمر مع الأمانة، لضمان تنفيذ توصيات ومخرجات هذه الفعالية، بحيث سينبثق عن التعاون، إعلان مدن MIL مدن للتربية الإعلامية والمعلوماتية خلال أسبوع MIL العالمي الذي سيعقد في البحر الميت.
ويأتي تنظيم ورشة العمل، بدعم من برنامج "اليونيسكو" المتعدد المانحين بشأن حرية التعبير وسلامة الصحفيين، من أجل تطوير عمل "اليونيسكو" عالميا وإقليميا ووطنيا، عبر توجيه التمويل نحو الأولويات والقضايا الأكثر إلحاحا، والمتعلقة بحرية التعبير، وحق الوصول إلى المعلومة، والدراية الإعلامية والمعلوماتية.
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