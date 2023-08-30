الأربعاء 30 آب 2023
النسخة المطبوعة

الهناندة: الأردن الأنشط في مجال ريادة الأعمال

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، اليوم الأربعاء، إن الأردن يعتز ببيئة ريادة الأعمال به وهو الأنشط بهذا المجال.
وأضاف خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر ومعرض الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً (إكسبو الأردن 2023) بنسخته الثانية، أن الشباب الأردني موجود بكل مكان حيث منطقتنا العربية بها تشاركية وتكاملية والأردن أبوابه مفتوحة لكل الرياديين.اضافة اعلان
وتابع: أول صندوق استثمار بالريادة بدأ في عام 1988 بمبلغ مالي صغير جدا نحو 2 مليون ولكنه أنتج عددا كبيرا من الشركات الناجحة، لافتا إلى وجود أكثر من 20 صندوقا استثماريا في الأردن ووجود توسع بهذا الجانب.
وأشار إلى أن أول حاضنة أعمال في الوطن العربي كانت في الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك في عام 2001، موضحاً أن أول حاضنة أعمال وموقع بحث كانوا أردنيين.
وذكر أن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات التي تسهم في دعم بيئة ريادة الأعمال، لتحقيق الرؤية في أن يصبح قطاع ريادة الأعمال أحد القطاعات الرئيسة في المملكة حيث تستطيع الشركات الريادية اليوم أن تستفيد من التمويل الذي قدمه البنك الدولي للأردن بقيمة 200 مليون دولار من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والعمل والذي تشرف عليه الوزارة.
وقال إن المشروع يسهم في توفير برامج مهنية، وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأسواق، وتحفيز الشركات على توسيع عملياتها في المملكة وتحسين وصول الشباب إلى منصات العمل الحر الرقمية.
ويجمع المؤتمر والمعرض أكثر من 100 شركة رائدة من الأردن والعالم لاستكشاف الحلول التكنولوجية والبرمجيات المحتملة التي تقدمها الشركات الناشئة من تكنولوجيا الموارد البشرية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها.
ويركز المؤتمر والمعرض، على مجالات رئيسة هي تطوير الأعمال والأداء وتكنولوجيا البيانات والمعلومات والعلامات التجارية والتمويل.-(المملكة)
7ecfc101-أجواء-معتدلة-في-أغلب-المناطق-اليوم

أجواء معتدلة في أغلب المناطق منذ14 ساعة

الأمير الراحل زيد بن شاكر-(أرشيفية)

الذكرى 21 لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف اليوم منذ14 ساعة

ترجيح الانتهاء من مشروع "السلط- العارضة" في الربع الثاني من 2024

ترجيح الانتهاء من مشروع "السلط- العارضة" في الربع الثاني من 2024 منذ20 ساعة

مياه

"ظرف طارىء" سيحرم مناطق في عمان من ضخ المياه (أسماء) منذ20 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
القمر الأزرق

سماء الأردن على موعد مع القمر الأزرق

منذ1 ساعة
سفارة الأردن في واشنطن

سفارة المملكة في واشنطن تحذر الأردنيين من إعصار “ايداليا”

منذ2 ساعة
دائرة الجمارك - (أرشيفية)

الجمارك تصدر قرارات تغريم ومطالبة (أسماء)

منذ3 ساعة
سيارة إسعاف

وفاة بتصادم مركبة وشاحنة على طريق المفرق

منذ3 ساعة
شعار مجلس النواب

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية على طاولة النواب مجددا

منذ4 ساعة
عمان

ارتفاع الحرارة وطقس صيفي عادي حتى السبت

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

القبولات في الكليات الطبية: أين المشكلة؟

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

الكاظمي وحديث "مر" عن القرار العراقي!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المشهد الإسرائيلي وعوامل القوة الفلسطينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الكيانات الهشة لن تبقى كما هي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد عام على التحديث

موسى الساكت |اليوم

القطاع الزراعي.. أسلوب عمل جديد ومخرجات ذات دلالة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات | منذ14 ساعة
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
 