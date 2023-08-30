الهناندة: الأردن الأنشط في مجال ريادة الأعمال

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قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، اليوم الأربعاء، إن الأردن يعتز ببيئة ريادة الأعمال به وهو الأنشط بهذا المجال.وأضاف خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر ومعرض الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً (إكسبو الأردن 2023) بنسخته الثانية، أن الشباب الأردني موجود بكل مكان حيث منطقتنا العربية بها تشاركية وتكاملية والأردن أبوابه مفتوحة لكل الرياديين.وتابع: أول صندوق استثمار بالريادة بدأ في عام 1988 بمبلغ مالي صغير جدا نحو 2 مليون ولكنه أنتج عددا كبيرا من الشركات الناجحة، لافتا إلى وجود أكثر من 20 صندوقا استثماريا في الأردن ووجود توسع بهذا الجانب.وأشار إلى أن أول حاضنة أعمال في الوطن العربي كانت في الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك في عام 2001، موضحاً أن أول حاضنة أعمال وموقع بحث كانوا أردنيين.وذكر أن الوزارة تعمل على العديد من المبادرات التي تسهم في دعم بيئة ريادة الأعمال، لتحقيق الرؤية في أن يصبح قطاع ريادة الأعمال أحد القطاعات الرئيسة في المملكة حيث تستطيع الشركات الريادية اليوم أن تستفيد من التمويل الذي قدمه البنك الدولي للأردن بقيمة 200 مليون دولار من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والعمل والذي تشرف عليه الوزارة.وقال إن المشروع يسهم في توفير برامج مهنية، وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأسواق، وتحفيز الشركات على توسيع عملياتها في المملكة وتحسين وصول الشباب إلى منصات العمل الحر الرقمية.ويجمع المؤتمر والمعرض أكثر من 100 شركة رائدة من الأردن والعالم لاستكشاف الحلول التكنولوجية والبرمجيات المحتملة التي تقدمها الشركات الناشئة من تكنولوجيا الموارد البشرية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها.ويركز المؤتمر والمعرض، على مجالات رئيسة هي تطوير الأعمال والأداء وتكنولوجيا البيانات والمعلومات والعلامات التجارية والتمويل.-(المملكة)