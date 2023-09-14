الهواري: أمراض القلب تتزايد بسبب التدخين والسمنة والسكري وضغط الدم

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افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم في مستشفى الأمير حمزة بن الحسين أعمال المؤتمر الطبي الثالث، الذي ينظمه قسم جراحة القلب في المستشفى تحت عنوان "جراحة القلب، واقع وتحديات" بالتعاون مع جمعية جراحة القلب.وقال الهواري في كلمة الافتتاح أنّ أمراض القلب تعتبر من أكثر الأمراض التي تتسبب في أكبر عدد من الوفيات في منطقة الشرق الأوسط، وعلى مستوى العالم، وأنها في ازدياد متسارع بسبب الانتشار الكبير لعوامل الاختطار الناتجة عن التدخين والسمنة والسكري وأمراض ضغط الدم.وأشار الهواري إلى الجهود التي يبذلها القطاع الصحي الأردني العام والخاص لمعالجة المرضى وإجراء التداخلات الجراحية اللازمة، مؤكداً أنّ هذه الجهود تحققت لتوافر الإمكانات والتجهيزات الطبية داخل المنشآت الصحية، وتنوع الخبرات والاختصاصات التي تغطي احتياجات المرضى من إجراء التداخلات الجراحية المطلوبة.وأشار الهواري إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لمواجهة خطر التدخين، ووضعه كأولوية على خارطة الأهداف الصحية، وضرورة تغيير ما آل إليه واقع الحال في الأردن من ارتفاع في نسب المدخنين وخاصة بين الأطفال.وأكد الهواري أهمية الوقاية من آفة التدخين التي تضر بصحتنا وبصحة أبنائنا، موضحاً أنّ آفة التدخين تضطرنا إلى مزيد من التوسع في البنى التحتية للتخفيف من آثارها، وتقديم العلاجات اللازمة، وما يرافق ذلك من ارتفاع فاتورة العلاج على الدولة والمواطن على حد سواء. مما يدعو إلى تغيير هذا الواقع الخطير، والتحرك عاجلا باتجاه حماية مجتمعنا وأبنائنا من مخاطر هذه الآفة.ولفت الهواري إلى أنّ وزارة الصحة استطاعت تحقيق تطورات ملحوظة في العديد من الاختصاصات الطبية، وقامت بإدخال مجموعة من التخصصات النادرة إلى مستشفياتها.وأشار إلى أنّ وزارة الصحة قامت مؤخرا بتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات هدفت من خلالها التوسع في تقديم خدمات جراحة القلب في عدة مستشفيات، حيث تم البدء بمستشفى الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير، والذي أجرى نحو 700 عملية جراحة قلب منذ افتتاحه قبل عامين، ومستشفى الحسين السلط الجديد الذي أجرى أكثر من 100 عملية جراحة قلب خلال أقل من عام، فيما يجري مستشفى الأمير حمزة نحو 300 عملية جراحة قلب سنوياً.كما بين أنّ العمل جار على تجهيز قسم لجراحة القلب في مستشفى الزرقاء الحكومي.وأضاف أنّه خلال أقل من عامين تم في مستشفيات وزارة الصحة إجراء الآلاف من العمليات الجراحية المختلفة التي اعتادت الوزارة تحويلها للمستشفيات غير الحكومية، كعمليات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وعمليات جراحة الأوعية الدموية وجراحة الشرايين، وذلك بهدف مواكبة الأعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين الذين يحتاجون إلى تداخلات جراحية في العديد من المجالات.المؤتمر يعقد ليوم واحد ويتضمن تسعة جلسات يناقش خلالها متخصصين في جراحة القلب أهم الامور المتعلقة في هذا الشأن من الناحية الطبية وسبل استخدامها بما يعود بالنفع على المرضى وينعكس إيجابا على جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتضم الجلسات نخبة من الأطباء المتخصصين والفنيين.وكرّم وزير الصحة في نهاية جلسة افتتاح المؤتمر عدد من رواد جراحة القلب وقسم جراحة القلب في مستشفى الأمير حمزة تقديرا لجهودهم الكبيرة في خدمة وتطوير هذا القطاع.وافتتح الهواري معرض الشركات الطبية الداعمة للمؤتمر بعد اختتام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.