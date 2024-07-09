الهواري: الأطباء الذين صبروا 16 عاما يمكنهم الانتظار أسبوعين

محمد كيالي

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وأضاف الهواري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن التوصية كانت بعدم سحب لائحة الأجور ودراسة بنود الخلاف، وهو إقرار أن اللائحة ليست هي ذاتها التي تم الاتفاق عليها، وهناك كتب رسمية توثق ما تم الاتفاق عليه.وأشار الهواري، إلى أن العودة للتفاوض على البنود يحتاج لأشهر والمواطن هو من سيدفع الثمن، وكان هناك دعوة لاجتماع عاجل في رئاسة الوزراء بحضور نقيب الأطباء لبحث البنود الخلافية على اللائحة.وتابع: "ضمن الصلاحيات الممنوحة لوزير الصحة له الحق بوقف العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024، ومن الاستحالة تطبيق اللائحة بهذه الصيغة".ولفت الهواري إلى أن الأطباء الذين صبروا 16 عاما يمكنهم الانتظار لاسبوعين اضافيين للخروج بلائحة توافقية خالية من التشوهات.وأكد الهواري أن اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية ليست اللائحة الأصلية التي تم التوافق عليها ولا يمكن الاستمرار فيها حماية للمواطن.وقال الهواري إن الوزارة لا تسعى للخلافات مع النقابة إلا أنها تؤكد أن العمل اللائحة التي نشرت في الشهر الماضي لا يمكن أن يتم.وشدد على أن حل الأزمة سهل وسريع ولا يحتاج أكثر من أسبوعين، وأنه لا توجه لمقاضاة نقابة الأطباء.