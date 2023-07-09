الأحد 09 تموز 2023
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الهواري: وزارة الصحة بصدد إنشاء وحدة متخصصة للدراسات السريرية

الهواري: الأردن لم يعد بامكانه تحمل ضغط القطاع الصحي بدون استراتيجيات جديدة
فراس الهواري
أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اهتمام وزارة الصحة بمهنة الصيدلة، لافتاً إلى أهمية الدور الذي يقوم به الصيادلة في العلاج، باعتبارهم جزءا هاما من فريق واحد يعمل تحت مظلة واحدة لخدمة الأهداف الإنسانية.اضافة اعلان
وقال الهواري خلال رعايته لحفل أداء قسم الصيادلة الجدد، أمس السبت، في مجمع النقابات المهنية إن وزارة الصحة وضمن خطتها لتفعيل دور الصيادلة العاملين لديها، قامت بتعديل قانون المجلس الطبي الأردني وإدخال الصيدلة السريرية تحت مظلة المجلس، تماشيا مع نهج التشاركية، والذي تسعى الوزارة دائما لتطبيقه في مختلف جوانب عملها.
وأضاف أن الوزارة قامت بزيادة أعداد الصيادلة المعينين لديها، واعتمدت في مستشفياتها تخصص الصيدلة السريرية، حيث عينت صيدلانيا واحدا لكل 50 سريرا، وتعمل حاليا على زيادة هذه الأرقام لتصل إلى صيدلاني واحد لكل 25 سريرا.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد إنشاء وحدة متخصصة للدراسات السريرية، سيكون لها دور كبير في إجراء الأبحاث الدوائية، وبالتالي سيكون هناك دور للصيادلة في هذا المجال.
وهنأ الهواري الصيادلة الجدد بانضمامهم للنقابة.
من جانبه، أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة أهمية الشراكة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بما يخدم القطاع الطبي والمصلحة الوطنية المشتركة.
وعبر العبابنة عن اعتزازه بالزملاء الجدد الذين قاموا بأداء القسم وهم يحملون رسالة المهنة النبيلة في خدمة الإنسان والمجتمع.
وقال إن مجلس نقابة الصيادلة يحرص على توفير فرص العمل للصيادلة في الأردن وخارجه حيث تم فتح مجالات عمل للخريجين في دول قطر والإمارات الشقيقة وقريبا في دول أخرى.
ووجه العبابنة الشكر لوزارة الصحة ووزيرها الدكتور فراس هواري الذي عمل على توفير العديد من فرص العمل للصيادلة في القطاع العام، مؤكدا أهمية زيادة عدد هذه الفرص وضرورة وجود صيدلاني في كل مركز صحي في مختلف محافظات المملكة.
وفي ختام حفل القسم قدم نقيب الصيادلة العبابنة درع النقابة لوزير الصحة الهواري تقديرا لجهوده في دعم القطاع الصحي.-(بترا)
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