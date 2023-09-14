الهواري: 1100 عملية جراحة قلب في "البشير" و"حمزة" و"الحسين" خلال عامين

حنان بشارات

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أكد وزير الصحة فراس الهواري امس، أن الوزارة نفذت مشاريع ومبادرات، للتوسع بتقديم خدمات عمليات جراحة القلب في عدة مستشفيات، اذ بدئ بتنفيذها في مستشفى الجراحات التخصصية بمستشفيات البشير لتصل الى 700 عملية منذ افتتاحه قبل عامين، والحسين- السلط الجديد وصلت لـ100 في أقل من عام، والأمير حمزة وصلت لـ300 سنوياً.ولفت الهواري خلال بدء المؤتمر الطبي الثالث، بعنوان "جراحة القلب، واقع وتحديات" إلى أن الوزارة حققت تطورات ملحوظة في عدة اختصاصات طبية، وأدخلت تخصصات نادرة إلى مستشفياتها.وقال الوزير في المؤتمر الذي نظمه قسم جراحة القلب في مستشفى الأمير حمزة، بالتعاون مع جمعية جراحة القلب، إن "أمراض القلب، من أكثر الأمراض التي تتسبب في أكبر عدد من الوفيات في المنطقة والعالم"، مشيرا الى الازدياد المتسارع جراء انتشار عوامل الاختطار الكبيرة بسبب التدخين والسمنة والسكري وأمراض ضغط الدم.ونوه بجهود القطاع الصحي الرسمي والخاص بمعالجة المرضى، وإجراء التداخلات الجراحية، مؤكداً أنها تحققت لتوافر الإمكانات والتجهيزات الطبية في المنشآت الصحية، وتنوع الخبرات والاختصاصات التي تغطي احتياجات المرضى كإجراء التداخلات الجراحية.وأشار الهواري إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمواجهة خطر التدخين، ووضعه كأولوية على خريطة الأهداف الصحية، وضرورة تغيير ما آل إليه واقع الحال في الأردن من ارتفاع في نسب المدخنين، بخاصة بين الأطفال.وأكد الهواري أهمية الوقاية من آفة التدخين التي تضر بصحتنا وبصحة أبنائنا، موضحاً أن آفة التدخين تضطرنا لمزيد من التوسع في البنى التحتية، للتخفيف من آثارها، وتقديم العلاجات، وما يرافق ذلك من ارتفاع فاتورة العلاج على الدولة والمواطن على حد سواء، ما يدعو لتغيير هذا الواقع الخطر، والتحرك عاجلا باتجاه حماية مجتمعنا وأبنائنا من مخاطر هذه الآفة.وأكد أن العمل جار على تجهيز قسم لجراحة القلب في مستشفى الزرقاء الحكومي.وأضاف الهواري، أنه وفي أقل من عامين، اجرت مستشفيات الوزارة آلاف العمليات الجراحية المختلفة التي اعتادت تحويلها إلى مستشفيات غير حكومية، كعمليات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة الأوعية الدموية والشرايين، مواكبة الأعداد المتزايدة من المرضى والمراجعين الذين يحتاجون لتداخلات جراحية.المؤتمر الذي عقد ليوم واحد، تضمن 9 جلسات، ناقش خلالها متخصصون في جراحة القلب أبرز القضايا المتعلقة بهذا الشأن طبيا، وسبل استخدامها بما يعود بالنفع على المرضى، وينعكس إيجابا على جودة الرعاية الصحية، اذ ضمت الجلسات نخبة أطباء متخصصين وفنيين.وكرّم الوزير في نهاية جلسة الافتتاح، روادا في جراحة القلب وقسم جراحة القلب بمستشفى الأمير حمزة، تقديرا لجهودهم في خدمة وتطوير هذا القطاع، كما افتتح على هامش المؤتمر معرض الشركات الطبية الداعمة.