الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الهيئة الخيرية الهاشمية ترسل 24 طائرة إلى غزة منذ بدء العدوان

جانب من طائرة تحمل مساعدات أرسلت من الأردن إلى مصر. (الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية)
جانب من طائرة تحمل مساعدات أرسلت من الأردن إلى مصر. (الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية)
قالت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، الخميس، إنها أرسلت منذ بداية أزمة الحرب على غزة 24 طائرة مساعدات إنسانية إلى غزة.
وأضافت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه الطائرات حملت على متنها مساعدات إغاثية متنوعة بحسب قائمة الاحتياجات التي ترد الهيئة بشكل مستمر من داخل غزة.اضافة اعلان
وأوضحت أن هذه المساعدات تأتي بالشراكة والتعاون مع عدد من الجهات والشركاء وبفضل التبرعات، حيث انطلقت هذه الطائرات من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في مصر ليتم إدخالها إلى الأهل في غزة من خلال معبر رفح.

وبدأ العمل الأسبوع الماضي، على إدخال المساعدات عبر جسر الملك حسين وصولا إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد اجتماع العقبة لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى غزة بتاريخ 30 تشرين الثاني 2023 والذي حضره برنامج الأغذية العالمي الذي عمل أيضا مع الولايات المتحدة على السماح بإدخال القافلة.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تنظيف قناة الملك عبد الله

استمرار اعمال تنظيف قناة الملك عبد الله

منذ 6 دقيقة
مدخل وزارة التربية والتعليم في عمان - (أرشيفية)

24415 طالبا وطالبة يؤدون اليوم أول امتحانات تكميلية التوجيهي

منذ3 ساعة
عمان

أجواء باردة نسبيا وأمطار متفرقة حتى مساء الغد

منذ3 ساعة
ضبط اعتداءات على خط مياه ناقل في جنوب عمان

ضبط اعتداءات على خط مياه ناقل في جنوب عمان

منذ20 ساعة
نقود - (تعبيرية)

إعلان المرشحين للاستفادة من قروض إسكان المعلمين (أسماء)

منذ20 ساعة
ورقة امتحان توجيهي - (تعبيرية)

24415مشتركا ومشتركة يتقدمون الخميس لتكميلية التوجيهي

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

معادلتا واشنطن بشأن حماس والسلطة الفلسطينية

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاعتماد على الذات في الموازنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات النيابية.. لهذا نحتاجها

سميح المعايطة |اليوم

تشخيص حالة "حسن النوايا"

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات | منذ15 ساعة
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات | منذ15 ساعة
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب في) كارثة غزة وإسرائيل‏

ترجمات |26 كانون الأول 2023
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات |25 كانون الأول 2023
 