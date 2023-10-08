الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المجلس يقر نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2023

"الوزراء": الأردن مستمر بجهوده لوقف التصعيد في غزة

مبنى رئاسة الوزراء - (أرشيفية)
مبنى رئاسة الوزراء
 استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى عرض قدمه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول الجهود والاتصالات التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثَّاني لإطلاق تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها وانعكاساته الخطيرة على المنطقة برمتها. اضافة اعلان
وأكد الصفدي موقف الأردن بأن استمرار العنف والتصعيد لن يؤدي إلا إلى ما هو أسوأ وسيكون له انعكاسات كبيرة على المنطقة، في ضوء ما تشهده مدن ومناطق في الضفة الغربية من اعتداءاتٍ وانتهاكاتٍ إسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.
وأشار إلى تحذير الأردن من تبعات هذا التصعيد على كل جهود تحقيق التهدئة الشاملة، وأكد ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني. 
وقال إن الأردن يؤكِّد في اتصالاته مع القوى الدولية المؤثرة على ضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تكرِّس الاحتلال وتقوِّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وهو السبيل الوحيد لوقف التدهور وتحقيق الأمن للجميع.
ولفت إلى إن هناك تنسيقاً مستمراً مع الدول العربية، واتصالات تجرى لعقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية سينعقد خلال الأيام القادمة لبحث سبل التحرك العربي المشترك لوقف التصعيد الخطير. 
وقال إن الأردن مستمر في جهوده المكثفة وفي عمله مع الأشقاء والشركاء الدوليين لوقف التصعيد وحماية المنطقة برمتها من تبعاته وايجاد أفق سياسي حقيقي يمنع التدهور ويوقف كل الإجراءات التي تكرس الاحتلال وتؤجج العنف والعودة إلى عملية سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
إلى ذلك، أقرَّ المجلس نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين لسنة 2023.
ويأتي النِّظام لغايات تطوير العمل المؤسَّسي في الوزارة؛ بما يسهم في تعزيز الأداء بشكل أكثر فاعليَّة، ويوفِّر المرونة في المسائل الإجرائيَّة، ويمكِّن الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب التَّشريعات النَّافذة.
كما يهدف النِّظام إلى إعادة توزيع المهام المرتبطة بالمناصب القياديَّة في الوزارة وتنظيمها، بما يتواءم مع تعديل نظام السِّلك الدبلوماسي الأردني، الذي تمَّ بمقتضاه استحداث منصب أمين عام للشؤون الدبلوماسيَّة والمغتربين، وأمين عام للشؤون الإداريَّة والماليَّة، وذلك من خلال وضع هيكل تنظيمي ينظِّم مهام الوزارة ويُحدِّد ارتباطات الوحدات الإداريَّة فيها وأساليب الاتِّصال والتَّنسيق فيما بينها.
وأقرَّ مجلس الوزراء، نظاماً معدِّلاً لنظام رخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني والرُّسوم المستوفاة عنها لسنة 2023؛ وذلك لغايات زيادة التَّنافسيَّة في قطاع الإعلام، وتشجيع الاستثمار فيه من خلال تخفيض الرُّسوم المفروضة بمقتضاه بنسبة تصل إلى 50 بالمائة.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 394 شركةً ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

بخطبة العرش.. الملك يفتتح "عادية الأمة" الأخيرة الأربعاء

منذ1 ساعة
شبان غزيون يرفعون قبضاتهم على مركبة عسكرية غنمتها المقاومة أمس-(وكالات)

"طوفان الأقصى".. معركة عض أصابع.. وقتال خلف خطوط العدو

منذ2 ساعة
معتصمون لنصرة غزة يعتصمون أمام مجمع النقابات المهنية أمس-(تصوير: أمير خليفة)

النقابات تدعم "طوفان الأقصى" وتدعو لموقف يطلق سراح الأسرى

منذ2 ساعة
أرشيفية

الاحتلال بعد "الطوفان".. يغرق في وحل تعقيد خياراته

منذ2 ساعة
جانب من مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق-(أرشيفية)

92.5 مليون دولار الفجوة التمويلية لمشاريع اليونيسف في الأردن

منذ2 ساعة
جانب من لقاء "الخارجية النيابية" سفير الفاتيكان في عمان المونسينيور جيوفاني بيترو دالتوزو-(بترا)

فاعليات نيابية وصحية تؤكد وقوفها إلى جانب الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 2 - 2

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

"أسطرة" إسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

فض الالتباس

موفق ملكاوي |اليوم

فلسطين ستبقى البوصلة

جهاد المنسي |اليوم

نظرة على الواقع الحزبي!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أزمات الغرب والشمال.. أين مصلحتنا؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات | منذ3 ساعة
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات | منذ3 ساعة
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات | منذ3 ساعة
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
 