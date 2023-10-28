السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الوطني لحقوق الإنسان": مسيرات الظهر لنصرة غزة التزمت بالسلمية

المركز الوطني لحقوق الإنسان - (أرشيفية)
المركز الوطني لحقوق الإنسان - (أرشيفية)
رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان المسيرات والوقفات التضامنية التي نفذت في العاصمة عمان يوم أمس الجمعة تضامنا مع أهلنا في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، رصد المركز خلال الوقفات والمسيرات التضامنية التي نفذت ظهرًا التزاما بالوسائل السلمية والمشروعة من قبل المشاركين في ممارسة حقهم في التجمع السلمي، كما رصد تمكين الأفراد من ممارسة هذا الحق والتعبير عن آرائهم وحماية وتنظيم هذه المسيرات من قبل أجهزة إنفاذ القانون.اضافة اعلان

كما رصد المركز الوقفة التضامنية التي نفذت مساء في منطقة الرابية والتي بدأت بصورة سلمية، إلا أنه وخلال هذه الوقفة قام عدد محدود من المشاركين بالاعتداء على بعض الممتلكات الخاصة والعامة، الأمر الذي استدعى تدخل الأمن العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لدخول مركبات الدفاع المدني، ما نتج عنه حدوث احتكاكات بين المشاركين وأفراد الأمن العام وتوقيف بعض المشاركين، وهو الأمر الذي يتابعه المركز مع الجهات ذات العلاقة.

وفي هذا الإطار، دعا المركز إلى التزام الأفراد بالتعبيرعن آرائهم وممارسة حقهم في التجمع السلمي بالطرق المشروعة والسلمية، وفي الوقت ذاته التعاون مع أفراد الأمن العام الموجودين في الميدان لتنظيم المسيرات وحماية الأفراد وتأمين تعبيرهم عن آرائهم وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعدم نشر وتداول المواد قبل التحقق من مصداقيتها ودقتها.

وأكد ضرورة أن تتسم القوة المستخدمة من قبل أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة أية اعتداءات بالتناسب والضرورة، وفق ما أكدت عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية الناظمة.

وشدد المركز على أن التعبير السلمي وبالوسائل المشروعة وضمن الأطر القانونية هو السبيل الأمثل لنصرة أهالي قطاع غزة في مواجهة جرائم الاحتلال ودعم جهود الدولة الأردنية الحثيثة التي يقودها جلالة الملك في السعي نحو الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة والتي نتج عنها تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يتضمن الطلب بهدنة إنسانية فورية ودائمة ووقف العدوان على قطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز ومنذ بدء العدوان الآثم على أهلنا في قطاع غزة شكل فريق رصد ميداني لمتابعة مظاهر التجمع السلمي من مسيرات ووقفات احتجاجية وغيرها من الفعاليات، وذلك في إطار ولايته القانونية.
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