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الخميس 22 شباط 2024
3:15 م
الوفد الأردني أمام "العدل الدولية": ضم "إسرائيل" لأي جزء من فلسطين خرق للقانون الدولي
محكمة العدل الدولية - (أرشيفية)
قال عضو الوفد القانوني الأردني أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن سياسات "إسرائيل" وممارساتها تنتهك كل القوانين.
وأضاف عضو الوفد القانوني الأردني أن ضم "إسرائيل" لأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة خرق للقانون الدولي.
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فلسطين
محكمة العدل الدولية
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