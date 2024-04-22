الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليابان تسلم جهاز الموجات فوق الصوتية لـ"الهلال الأحمر الأردني"

أمين عام جمعية الهلال الأحمر الأردني سليم خير (يمينا) وسفير اليابان لدى المملكة الأردنية الهاشمية أوكوياما جيرو (يسارا)
أمين عام جمعية الهلال الأحمر الأردني سليم خير (يمينا) وسفير اليابان لدى المملكة الأردنية الهاشمية أوكوياما جيرو (يسارا)
أقيم حفل تسليم معدات الموجات فوق الصوتية اليوم الاثنين، بحضور سفير اليابان لدى المملكة الأردنية الهاشمية أوكوياما جيرو، وأمين عام جمعية الهلال الأحمر الأردني سليم خير.اضافة اعلان

وكانت حكومة اليابان قدمت منحة قدرها واحد وخمسون ألفاً وثلاثمائة وواحد وأربعون دولاراً أميركياً (51,341 دولاراً أميركياً) إلى جمعية الهلال الأحمر الأردني (JNRCS) لتوفير جهاز الموجات فوق الصوتية في إطار برنامج المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي (GGP).

وتهدف هذه المنحة إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى الهلال الأحمر الأردني من خلال استبدال جهاز الموجات فوق الصوتية القديم.

يشار إلى أن المستشفى يقع على بعد نصف كيلومتر فقط من مخيم الوحدات للاجئين، وله دور رئيس في تقديم الخدمات الطبية لسكان المجتمع المحلي بالإضافة إلى سكان المخيم.

وعلاوة على ذلك، ساهمت جمعية الهلال الأحمر الأردني في المجال الإنساني على مدى عقود من خلال عياداتها المتنقلة للمرضى الذين يعيشون في المناطق النائية، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى في مخيم الزعتري للاجئين السوريين والمساعدات النقدية وكذلك إمدادات الإغاثة.

وفي الخطاب الذي ألقاه خلال حفل التسليم، أعرب أوكوياما عن تقديره لمساهمة جمعية الهلال الأحمر في المجتمع، قائلاً: "إن التزام جمعيتكم بدعم صحة ورفاهية اللاجئين الفلسطينيين والأردنيين المستضعفين لأمر يستحق الثناء حقاً. منذ عام 1953، قدمت جمعيتكم المساعدة الطبية لهذه المجتمعات، وهذا دليل على تفانيكم الطويل الأمد. إنني أقدر بشدة وأعجب بالتزامكم المستمر على مر العقود".

بدوره، أعرب خير عن تقديره لحكومة اليابان، وقال: "أود أن أعرب عن امتناننا لليابان على دعمها المستمر لأنشطتنا الإنسانية التي بدأت في التسعينات. مساهمتكم ستمكننا من تقديم خدمة أفضل للاجئين والفئات الأكثر تهميشاً في المجتمعات المحلية".

في إطار المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي GGP، قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أميركي لـ159 مشروعاً للمنظمات غير الحكومية والمدارس والمستشفيات والبلديات في الأردن منذ عام 1993.
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