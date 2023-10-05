الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"اليونسكو" تؤكد دور الأردن الاستثنائي في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

اليونسكو
اليونسكو
 أكدت المديرة العامة لـ"منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" آودري ازولاي، دور الأردن الاستثنائي في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، الذي تعززه الوصاية الهاشمية على مقدسات المدينة.اضافة اعلان
جاء ذلك في نطاق المعرض الذي اقامته المملكة تحت عنوان "تاريخ الأردن بين الماضي والحاضر" في مبنى "اليونسكو"، واشتمل على 220 صورة لآثار أردنية خلال قرن من عمر الدولة الأردنية، الى جانب عرض 20 نسخة لتماثيل عين غزال، مطابقة للأصل تروي قصة أول تجمع بشري على أرض أردنية، أنشئ قبل نحو 10 آلاف عام.  
افتتح المعرض، وزير السياحة والآثار مكرم القيسي خلال زيارته إلى فرنسا، للاحتفال بالرعاية الرسمية للأردن لمعرض "توب ريزا" السياحي العالمي.
القيسي أكد أهمية العلاقة التاريخية بين الأردن و"اليونسكو"، المبنية على الإيمان بالرسالة الإنسانية في حفظ التراث والثقافة والتعليم، ومحاربة العنصرية، والعمل من أجل القضايا الجوهرية للأردن، كالحفاظ على القدس، الى جانب ما قدمته المنظمة الدولية، من دعم لملفات الأردن التراثية، بوضع 6 مواقع أردنية، على لائحة التراث العالمي، هي: البترا وأم الرصاص ووادي رم والمغطس وقصير عمرة ومدينة السلط، بالإضافة إلى إدراج المنسف على لائحة التراث العالمي. 
وأعربت ازولاي عن سعادتها للعمل مع الأردن في القضايا التي تخدم الإنسانية، ودعمها المطلق للمواقف والملفات الأردنية الحالية لدى المنظمة. 
الى ذلك، شاركت الأردن امس، في اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لـ"اليونسكو"، ويمثل الأردن في الاجتماع، الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع ودائرة الآثار العامة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويهدف الاجتماع إلى الترويج عالميا للمواقع السياحية والأثرية في الدول الست المشاركة والأردن، خاصة البترا، بتقنية رقمية تسهم باستقطاب السياح والزوار من العالم، علاوة على أن المشروع يتبنى مشاركة الشباب والشابات، وتوفير فرص عمل ودعم التعاون بين الجامعات والشركات الناشئة.
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