انتشار "فاشية الحصبة" يكشف تدني معدلات التطعيم

حنان بشارات

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كشف انتشار "فاشية الحصبة" في مستهل نيسان (ابريل) الماضي، عن تدني معدلات التطعيم للأمراض بين الأطفال، بسبب إجراءات جائحة كورونا بين العامين 2019 و2021، ما قد يتسبب بعودة أمراض أخرى خلا منها الأردن منذ أعوام طويلة، ما حدا بوزارة الصحة وفقا لنصائح وتقارير منظمتي الصحة العالمية و"يونيسف"، الى التأكد من تلقي الأطفال للقاحات الدورية التي حرموا منها في الجائحة.وكانت منظمة الصحة، حذرت من أن نحو 25 مليون طفل حول العالم، لم يحصلوا على لقاحاتهم الدورية، لحمايتهم من أمراض تهدد الحياة في الأعوام 2019-2021، جراء تداعيات الجائحة بتعطيل الرعاية الصحية في العالم آنذاك.وعزت المنظمتان الأمميتان ذلك، الى التركيز على حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في العام 2021، والتباطؤ الاقتصادي والضغط على أنظمة الرعاية الصحية، ما أعاق التعافي السريع لمحتاجي التطعيمات الدورية.وبرغم تأكيدات الوزارة أن نسب التغطية في المطاعيم لم تنخفض عن 95 %، لكن انتشار الفاشيات الجديدة ومنها الحصبة، أعادت تأكيد معرفة النسب والأرقام الحقيقية لإعداد متلقي المطعوم، بخاصة للأطفال من أعمار 2 الى 3 أعوام.وفي هذا السياق، يعكف المركز الوطني على إطلاق مسح وطني عنقودي لدراسة تغطية المطاعيم لمن هم بين 2 و3 أعوام، وفقا للأمين العام المساعد للشؤون الفنية في المركز د. منال علي.وقالت علي لـ"الغد"، أن توصيات منظمة الصحة، تفيد بأن يجرى هذا المسح دوريا كل 3 أو 5 أعوام، للتأكد من التغطية الحقيقية للمطاعيم وطنيا، مشيرة الى بدء المركز بالتباحث حول المشروع قبل انتشار "فاشية الحصبة" في نيسان (ابريل) الماضي، ومراجعة تقارير وتوصيات المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لتكون موضع التنفيذ.وأضافت، أن تغطية المطاعيم انخفضت بفعل الجائحة والإغلاقات، وللوقوف على البيانات والأرقام الحقيقية، عمد المركز إلى إجراء ترتيبات لتنفيذ دراسة توضح النسب الحقيقية.وأوضحت، أن الحصبة لم تكن الهدف الرئيس لدراسة المركز، لكنها مؤشر على مخاوف عودة أمراض انتهى منها الأردن من أعوام طويلة، كشلل الأطفال وغيرها، ولتكون توصياته مدعومة بالأدلة والبيانات، إذ شكلت لجنة شملت متخصصين من الوزارة والخدمات الطبية وأطباء القطاع الخاص بالإضافة إلى مركز، للدراسة والمسح وفق آليات وأسس علمية.وأشارت علي، الى أن التأخير في إجراء الدراسة كان سببه التمويل المالي، حيث حصل المركز أخيرا على تمويل الدراسة من مركز الأمراض الأميركي وهو بصدد الانتهاء من الإجراءات الفنية للإعداد لتوقيع اتفاقيات بين المركز الأميركي ومركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة خلال الشهر الحالي .وأوضحت أن المسح أوالدراسة المسحية سيتم عبر توزيع استبانات توزع حسب محافظات المملكة ووفقا لإجراءات وآليات دائرة الإحصاءات العامة وتكون قرابة 4000 استبانة بشكل عنقودي.ولفتت علي، الى استمرار حملات الوزارة للتطعيم التي عكفت عليها منذ أسابيع، لكنها ستوضح تواريخ ما تلقاه الأطفال من جرعات تلقاها الأطفال، وإذا ما كانت جديدة أو قديمة، للتأكد من الأوضاع على نحو حقيقي."الغد"، بدورها اتصلت بمدير الأوبئة في الوزارة أيمن المقابلة، لمعرفة أين وصلت حملة التطعيم وأعداد الأطفال الذين أخذوا اللقاحات، لكنه رفض الأدلاء بأي معلومات، كما تواصلت مع إدارة الإعلام بالوزارة، للحصول على معلومات حول المطاعيم ونسبها في الجائحة، لكن لم يرد أحد.وكانت الوزارة، بدأت قبل عدة أسابيع بحملة وطنية لتطعيم الأطفال بمختلف اللقاحات من سن 2 إلى 18 عاما، بعد بدء انتشار "فاشية الحصبة"مستهل نيسان (ابريل) الماضي، وتهدف للوصول لمن لمن يأخذوا اللقاحات نهائيا والمتخلفين عن أخذها.واعترفت الوزارة على لسان وزيرها د. فراس الهواري في تصريحات صحفية، أن الجائحة، أثرت على التغطية باللقاحات عالميا، ما أدى لازدياد أعداد الأطفال الذين لم يحصلوا على اللقاحات وغير مكتملي أخذها في العالم، ما حدا بها لإطلاق حملتها لتكثيف التطعيم الروتيني، وفق البرنامج الوطني للتطعيم، لضمان حماية أكبر عدد من الأطفال من الأمراض.وتهدف الحملة، للعودة الى المسار الصحيح برفع نسب التغطية للقاحات الروتينية، والحفاظ على خلو الأردن من شلل الأطفال، والقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، والسيطرة على أمراض تعطى لقاحات لها.كما تهدف الحملة للوصول الى تغطية تفوق 97 % للمطاعيم المدرجة في برنامج التطعيم، والوصول للأطفال الذين تخلفوا عن برنامج التطعيم، وتعزيز النظام الصحي وبرنامج التطعيم، بما في ذلك الرصد النشط عن أي حالة اشتباه شلل رخوي حاد، وتعزيز نظام التيقظ الدوائي لرصد الآثار الجانبية بعد التطعيم، والإسراع في الجهود الرامية للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، والحفاظ على وضع الأردن كدولة خالية من شلل الأطفال وكزاز الأمهات، والمواليد الجدد، ومكافحة الأمراض التي تعطى لقاحات.واستعانت الوزارة بـ 500 طبيب للمساعدة في الحملة في المناطق الأكثر اختطارا، وجرى تدريبهم على البرنامج الوطني، وآلية متابعة المتخلفين عن أخذ اللقاحات، وتوزيعهم على المراكز الصحية للتدريب الميداني مع كوادر الفرق الجوالة والكوادر الصحية العاملة في مراكز التطعيم، لتشمل مناطق الاختطار وأماكن تجمع الفئات الرحل في المملكة، لإدخال البيانات والمشاركة في حملة التوعية.وستباشر الوزارة ايضا، بالوصول الى جميع طلبة المدارس ورياض الأطفال والحضانات ودور الإيواء والمبرات والأحداث، لإعطائهم اللقاحات، ومن سيعطون مطعوم MR (مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية). وكانت أضافت الوزارة مطاعيم لبرنامج التطعيم في العامين الماضين، كمطعوم التهاب الكبد الوبائي (أ)، كما تسعى لإدخال مزيد من المطاعيم كمطعوم المكورات الرئوية والجدري المائي، أذ ستجري إضافتهما الى البرنامج.كما ستعمل على تفعيل الرصد النشط والتبليغ عن حالات الشلل الرخو الحاد والأمراض التي تتطلب لقاحات، للمحافظة على خلو الأردن من شلل الأطفال وأمراض أخرى قضي عليها، بتفعيل فرق التقصي للمستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات.وكشفت البيانات أن عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي لقاحات، ارتفع 37 % بين عامي 2019 و2021 بين 13 إلى 18 مليون طفل، معظمهم في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحة أن أكثر من 90 % من الأطفال بحاجة للقاحات، لمنع تفشي المرض، وكانت هناك بالفعل تقارير عن ارتفاع حالات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما ذلك ارتفاع بنسبة 400 % في حالات الحصبة في أفريقيا العام الماضي.