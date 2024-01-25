انتهاء تصحيح إجابات المشتركين في "تكميلية التوجيهي"

آلاء مظهر

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فرغت لجان التصحيح في وزارة التربية والتعليم للدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، من تصحيح إجابات المشتركين في كافة المباحث وفقا لمدير ادارة التعليم في الوزارة محمد سعيد شحادة.وقال شحادة، إن كافة طواقم العمل الإداري والفني، في إدارة الامتحانات، تبذل جهوداً كبيرة، لاستخراج النتائج، وفق الخطة المرسومة التي وضعتها الوزارة، مشيرا الى أن الكوادر المعنية تقوم بإجراءات التدقيق والمطابقة الكشوفات الورقية، وادخال العلامات والبيانات على اجهزة الحاسوب.ولفت إلى أن اوراق الاجابة تمر بسلسلة من المراحل، تقوم بها لجان مختصة قبل الاستخراج النهائي للنتائج تصل لــ11 مرحلة، بهدف التأكد من تصحيح جميع الفقرات وجمع العلامات ومطابقتها ورقيا والكترونيا.كما تعمل اللجان، وفق شحادة على اخذ عينات عشوائية من الدفاتر لإعادة جمع ومطابقة العلامات المثبتة عليها مع العلامات المدخلة على النظام المحوسب لكل مبحث، ولكل طالب قبل الاستخراج النهائي للنتائج واعلانها بشكل رسمي.يذكر ان عدد الطلبة المشتركين في تكميلية التوجيهي لهذا العام من كافة الفروع الاكاديمية والمهنية بلغ 81614 طالبا وطالبة، موزعين على كافة الفروع، اذ سجل 33549 طالبا وطالبة (علمي)، و37433 (أدبي)، وبلغ عدد المسجلين للشرعي نحو 136 طالبا.وأما في الفروع المهنية، فسجل 3394 (صناعي)، و2308 (زراعة)، و877 (فندقي وسياحي)، و3917 (اقتصاد منزلي).وتوقع شحادة أن تعلن نتائج التوجيهي للدورة التكميلية في النصف الاول من شهر شباط (فبراير) المقبل.وفي سياق آخر، اكد الناطق الاعلامي للوزارة احمد المساعفة، جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة في فصلهم الدراسي الثاني حيث ان الفصل الثاني يعد امتدادا للفصل الاول.وبين المساعفة، إن عودة الطلبة الاحد الماضي لمقاعدهم الدراسية تتطلب من الوزارة أن تكون في أعلى جاهزيتها لتأمين انطلاقة مثلى للفصل الدراسي، من حيث الكوادر البشرية والبنى التحتية للأبنية المدرسية وصيانتها، والكتب المدرسية، مشيرا الى ان العملية التعليمية انتظمت منذ اليوم الاول لبدء الفصل الدراسي الثاني.وأوضح أن الكتب المدرسية متوفرة بين ايدي الطلبة الآن، باستثناء بعض كتيبات التمارين والتي ستوفر بين ايديهم بعد غد الأحد.