الثلاثاء 15 آب 2023
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انخفاض الحرارة مع بقاء المملكة تحت تأثير الموجة الحارة

موجة حر في الهند
طقس حار
يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض على درجات الحرارة، مع بقاء المملكة ضمن الموجة الحارة، وتكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.اضافة اعلان
وهناك احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر لفترة قصيرة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار، ولا سيما في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية، ومن ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، وترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات.
وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الأربعاء والخميس، حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ يوم الجمعة، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية و الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 38 - 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 36 - 21، وفي المرتفعات الشمالية 34 - 22 وفي مرتفعات الشراة 33 - 21، وفي مناطق البادية 41 - 25، وفي مناطق السهول 38 - 23، وفي الأغوار الشمالية 41 - 28، وفي الأغوار الجنوبية 43 - 30، وفي البحر الميت 42- 29، وفي خليج العقبة 42 - 29 درجة مئوية.
-- (بترا)
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