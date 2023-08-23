انخفاض تدريجي على الحرارة بدءا من اليوم

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يطرأ اليوم، انخفاض قليل على درجات الحرارة، بحيث تكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.ويطرأ غدا، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتوالي درجات الحرارة انخفاضها بعد غد، لتسجل درجات الحرارة العظمى حول معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.وتحذر إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.من جانب آخر، قال الفلكي الأردني عماد مجاهد، إن ظهور ما يعرف بنجم "سهيل"، فجر أمس، في سماء المملكة، يبشر باقتراب انكسار حر الصيف وقرب هطول أمطار أيلول (سبتمبر) التي قد تتشكل بسببها السيول الجارفة في مناطق مختلفة من الجزيرة العربية إلى جانب بلاد الشام.وأكد مجاهد لـ(بترا)، إن ظهور هذا النجم فجر الـ23 الشهر الحالي من كل عام، يعد توقيتا وعلامة على تغير الفصول، مشيرا إلى أن ظهوره كان بديلا للحسابات الفلكية الحالية، لتحديد موعد دخول الفصول وسقوط الأمطار.واشار الى أنه ببزوغ "سهيل"، تنكسر حدة حرارة الصيف تدريجياً، ويبدأ الجو بالاعتدال ليلاً، وبعده بـ52 يوما يدخل حساب "الوسم"، إذا جاء فيها المطر، فإنه يكون نافعاً للبر والبحر، بحيث تنبت أنواع كثيرة من النباتات لا تنبت إلا في مثل هذا الوقت، ومنها "الكمأة" أو "الفقع".وأوضح، أن نجم سهيل ينقسم إلى 4 منازل، تبدأ "بالطرفة" ومدتها 13 يوماً، ويصبح الجو لطيفاً في الليل مع بقاء الحرارة في ساعات النهار، ثم "الجبهة" وتمتد 13 يوماً وهي أول نجوم "الخريف" ويبرد الليل ويتحسن الطقس نهاراً، تليها "الزيرة" وهي الشعر المحيط برأس الأسد ومدتها 13 يوماً، وفيها تزداد برودة الليل إلى درجة ينصح بعدم النوم تحت أديم السماء، ثم "الصرفة" وهي آخر نجوم "سهيل" وتمتد 13 يوماً وسميت بذلك لانصراف الحر عند طلوعها.وأضاف، ان وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اعتمدت على سهيل كمرجعية في الملاحة الفضائية للمركبات التي خرجت من حدود المجموعة الشمسية باتجاه الفضاء المجري، موضحا أن الفلك الحديث أطلق اسم "سهيل" على نجم باهت وهو غير نجم "سهيل" الذي عرفته العرب تاريخيا.يشار إلى أن نجم "سهيل" الذي أطلقت عليه العرب في الجاهلية عدة أسماء مثل: الوزن، وسيم، لامع، النبيل، المجيد وسهيل اليماني، يظهر وحيدا وبلون أبيض مائل للاحمرار ومتلألئ في الأفق الجنوبي.-(بترا)