الخميس 24 آب 2023
النسخة المطبوعة

انخفاض تدريجي على درجات الحرارة بدءا من اليوم

مدينة عمّان - (أرشيفية)
عمان
يطرأ اليوم الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة.اضافة اعلان
وحذرت "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة، ومن ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتبقى الأجواء السبت، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 32 - 17، وفي مرتفعات الشراة 33 - 16، وفي مناطق البادية 41 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 19، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 28، وفي البحر الميت 40 - 27، وفي خليج العقبة 40 - 27 درجة مئوية.-(بترا)
الملك يصل إلى مصر

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة 23 آب 2023

اسعاف - تعبيرية

وفاة بحادث سير على الطريق الصحراوي 23 آب 2023

عمان

أجواء حارة بوجه عام اليوم وانخفاض تدريجي بدءًا من الخميس 23 آب 2023

الأميرة منى الحسين خلال رعايتها افتتاح كلية التمريض بالجامعة الألمانية الأردنية أمس

الأميرة منى تفتتح كلية التمريض في "الألمانية الأردنية" 22 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مدينة عمان

انخفاض تدريجي على الحرارة بدءا من اليوم

منذ19 ساعة
الزميلة في "الغد" علا عبد اللطيف تفوز بجائزة الحسين للإبداع الصحفي

الزميلة في "الغد" علا عبد اللطيف تفوز بجائزة الحسين للإبداع الصحفي

23 آب 2023
من موقع الحادث في مخيم الزعتري

وفاة 4 أشخاص سقطوا في بركة داخل مخيم الزعتري

23 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-23 at 12.00.05 PM (1)

الشواربة يفتتح حديقة الحاووز في جبل عمان (صور)

23 آب 2023
مبنى ديوان الخدمة المدنية في عمان-(أرشيفية)

ديوان الخدمة ينشر بيانات متقدمين لوظائف الفئة الثالثة بالإدارة المحلية

23 آب 2023
الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي

الملك يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي

23 آب 2023
افكار و مواقف

الخدر الأخلاقي في موقف ألمانيا من فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

وزارة العمل.. "تمييز" بين قطاع خاص وآخر!

محمود الخطاطبة |اليوم

حمية الدخان

نادر رنتيسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

الواقع الاقتصادي في البلديات

سلامة الدرعاوي |اليوم

مساهمة قطاع الألبسة والمنسوجات في الاقتصاد

رعد التل |اليوم

أوراق إيرانية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات | منذ19 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |20 آب 2023
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |20 آب 2023
 