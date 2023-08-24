الجمعة 25 آب 2023
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انخفاض تدريجي على درجات الحرارة

مدينة عمّان - (أرشيفية)
مدينة عمان
 يطرأ اليوم انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. وتبقى الأجواء السبت، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان
ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة.-(بترا)
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)

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الزميلة في "الغد" علا عبد اللطيف تفوز بجائزة الحسين للإبداع الصحفي

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