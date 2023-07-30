الأحد 30 تموز 2023
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انخفاض على الحرارة اليوم وطقس حار الاثنين والثلاثاء

طقس حار
طقس حار
يطرأ اليوم الأحد، انخفاض على درجات الحرارة وتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع على الحرارة وتعود الأجواء ما بين حارة نسبياً إلى حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتبقى الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء ما بين حارة نسبياً إلى حارة في أغلب المناطق، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة، سيما في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 20 درجة مئوية، غرب عمان 31 - 18، المرتفعات الشمالية 28 - 17، مرتفعات الشراة 29 - 16، مناطق البادية 37 - 20، مناطق السهول 32 - 21، الأغوار الشمالية 39 - 22، الأغوار الجنوبية 42 - 24، البحر الميت 41- 23، وفي خليج العقبة 42 - 25 درجة مئوية.- (بترا)
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