انخفاض على الحرارة وزخات مطرية محتملة

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يطرأ اليوم انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من المطر لفترات قصيرة في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة بنحو (2-3) درجات مئوية، وتسود أجواء غائمة جزئيا ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.-(بترا)