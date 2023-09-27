الأربعاء 27 أيلول 2023
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انخفاض على الحرارة وغيوم و أمطار متفرقة الأسبوع القادم

طقس غائم
طقس غائم
قال موقع طقس العرب إن تشير أحدث قراءات الخرائط الجوية بأن الأجواء الحارة نسبياً التي تسود في غالبية مناطق المملكة منذ قرابة أسبوع ستنتهي مطلع الأسبوع القادم بسبب تقدم تدريجي لكتلة هوائية لطيفة الحرارة حيث تعود الأجواء لما هو مُعتاد عليه بأن تكون خريفية، بل و تشير ذات الخرائط بأنه مع تزايد تأثير الكتلة اللطيفة على المملكة منتصف الأسبوع القادم ستتسبب بتغيرات ملموسة على الطقس.اضافة اعلان

وتأتي الكتلة اللطيفة المُرتقبة على المملكة الأسبوع القادم، نتيجة تمركز مرتفع جوي فوق أجزاء واسعة من أوروبا و شمال غرب إفريقيا، بحيث يؤدي ذلك إلى الدفع بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد من المُعتاد مُباشرة من منطقة البلقان و جنوب شرق القارة الأوروبية عبر تركيا إلى بلاد الشام و ذلك بدءاً من الأحد القادم و يتزايد تأثيرها يومي الإثنين و الثلاثاء. 

و كمُلخص عام فيتوقع أن يكون تأثيرها على الملكة كالتالي: 
 - ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة مع فرص لهطول أمطار مُتفرقة في بعض المناطق. 
 - المناطق المشمولة بفرص الأمطار عشوائية. 
 - انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة و تُصبح أبرد من مُعدلاتها بِعدّة درجات مئوية.
 - أجواء لطيفة الحرارة نهاراً في غالبية المناطق. 
 - تسود أجواء توصف بالباردة نسبياً نسبةً مع الليالي الماضية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية و ظهور لبعض الغيوم المنخفضة.

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