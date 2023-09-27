انخفاض على الحرارة وغيوم و أمطار متفرقة الأسبوع القادم

وتأتي الكتلة اللطيفة المُرتقبة على المملكة الأسبوع القادم، نتيجة تمركز مرتفع جوي فوق أجزاء واسعة من أوروبا و شمال غرب إفريقيا، بحيث يؤدي ذلك إلى الدفع بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد من المُعتاد مُباشرة من منطقة البلقان و جنوب شرق القارة الأوروبية عبر تركيا إلى بلاد الشام و ذلك بدءاً من الأحد القادم و يتزايد تأثيرها يومي الإثنين و الثلاثاء.
و كمُلخص عام فيتوقع أن يكون تأثيرها على الملكة كالتالي:
- ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة مع فرص لهطول أمطار مُتفرقة في بعض المناطق.
- المناطق المشمولة بفرص الأمطار عشوائية.
- انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة و تُصبح أبرد من مُعدلاتها بِعدّة درجات مئوية.
- أجواء لطيفة الحرارة نهاراً في غالبية المناطق.
- تسود أجواء توصف بالباردة نسبياً نسبةً مع الليالي الماضية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية و ظهور لبعض الغيوم المنخفضة.