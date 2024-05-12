انخفاض ملموس على درجات الحرارة وطقس لطيف حتى الثلاثاء

يطرأ اليوم الأحد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في اغلب المناطق مع تشكل الغيوم على ارتفاعات منخفضة، بينما يكون الطقس حارا نسبيًا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية رطبة معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الاخر.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غد الاثنين ، لطيفا في اغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خصوصا في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.



ويكون الطقس يوم الثلاثاء، لطيفا في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس دافئا نسبيًا في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 - 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 - 11، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 9 وفي مرتفعات الشراة 20 - 8, وفي مناطق البادية 30 - 15 وفي مناطق السهول 25 - 13, وفي الأغوار الشمالية 33 - 18, وفي الأغوار الجنوبية 35 - 21، وفي البحر الميت 34 - 20، وفي خليج العقبة 35 - 21 درجة مئوية.-(بترا)