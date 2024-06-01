 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انطلاق أعمال منتدى تواصل 2024 اليوم

شعار منتدى تواصل 2024
شعار منتدى تواصل 2024
تنطلق أعمال المنتدى الحواري الوطني "تواصل 2024.. حوار حول الواقع والتطلعات"، اليوم السبت، في مجمع الملك حسين للأعمال في عمّان، والذي تعقده مؤسسة ولي العهد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد.اضافة اعلان

ويهدف المنتدى إلى استحداث فضاء تفاعليّ لتبادل الأفكار والرّؤى بشأن القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلّعات الشباب والمجتمع الأردني.

كما يسعى منتدى تواصل إلى تعزيز الثقة والتعاون بين الجمهور والشباب والجهات المعنية بشكل أكبر، ويركز على إعادة التوافق بشأن الأهداف الرئيسة التي تصب في صالح تنمية الأردن وتقدمه، كل ذلك ضمن أجواء غير رسمية تسودها الشفافية والحيادية والتنوع في الآراء والطروحات العامة الهادفة.

وبحسب أجندة المنتدى المنشورة على الموقع الإلكتروني للمنتدى، تبدأ الفعاليات عند الساعة 8.30 صباحا وتستمر حتى الرابعة عصرا، وتشمل الأجندة جلسات عدة متزامنة، وبمواضيع مختلفة.

يشار إلى أن مؤسسة ولي العهد ترصد على مدار العام، أهم وأبرز النقاشات والقضايا العامة والتوجهات والمبادرات الوطنية، وسيتم التطرق لها في منتدى "تَواصُل" من خلال جلسات نقاشية وحوارية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص بمهنية، لتوفر للباحثين عن الوضوح والمنظور السليم مرتكزا قويا للمشاركة في رسم التوجهات المستقبلية بشكل أفضل. (المملكة)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ولي العهد الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة

مصدر ينفي ما يتم تداوله حول قدوم المولود الجديد لولي العهد

30 أيار 2024
ولي العهد يزور الوكيل أول متقاعد إبراهيم الختالين

ولي العهد يزور الوكيل أول متقاعد إبراهيم الختالين (صور)

02 أيار 2024
اقرأ أيضا
شعار الخدمات الطبية الملكية

إعلان مهم للعسكريين من الخدمات الطبية بشأن التأمين الصحي

31 أيار 2024
مشروع التنقل الداخلي في البتراء

إطلاق مشروع مركز التنقل الداخلي في البتراء

30 أيار 2024
ولي العهد الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة

مصدر ينفي ما يتم تداوله حول قدوم المولود الجديد لولي العهد

30 أيار 2024
احمد الصفدي

رئيس جمهورية التشيك يلتقي الصفدي في مجلس النواب

29 أيار 2024
فيصل الفايز يستقبل الرئيس الشتيكي

الفايز يلتقي الرئيس التشيكي ويبحثان الأوضاع في المنطقة

29 أيار 2024
WhatsApp Image 2024-05-29 at 10.30.15 AM

إطلاق "خارطة طريق" لتعزيز قانون المسؤولية الطبية وتفعيل إنفاذه

29 أيار 2024
افكار و مواقف

عملية رفح والعودة للبشاعة الإنسانية

د. محمد حسين المومني |اليوم

ولي العهد إذ يقدم رؤيته

خالد دلال |اليوم
ترجمات
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات | منذ7 ساعة
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات | منذ7 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

شهداء فلسطين

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj
 