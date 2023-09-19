الثلاثاء 19 أيلول 2023
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انطلاق مؤتمر "الأردنية للتأمينات الصحية".. السبت المقبل

انطلاق مؤتمر "الأردنية للتأمينات الصحية" .. السبت المقبل
انطلاق مؤتمر "الأردنية للتأمينات الصحية" .. السبت المقبل

أعلن الأمين العام للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور فواز العجلوني عن انطلاق المؤتمر السنوي للجمعية لهذا العام "الحوكمة والتمويل الصحي" يوم السبت المقبل.اضافة اعلان

وبين ان المؤتمر سيقام في البحر الميت على مدار يومي السبت والأحد ٢٣ و ٢٤ الشهر الجاري، تحت رعاية دولة الدكتور عمر الرزاز.

وأضاف العجلوني ان المؤتمر يتضمن عدة محاور، منها محور الحوكمة، والتشريعات والأجور الطبية بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة العلاجية، كذلك التمويل الصحي، والتغطية الصحية الشاملة.

ولفت إلى ان هذه المحاور سيتناولها نخبة من المحاضرين ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والفنية والإدارية، وبمشاركة كافة القطاعات الصحية العاملة في المملكة، العام منها والخاص.
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