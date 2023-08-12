السبت 12 آب 2023
النسخة المطبوعة

انطلاق مهرجان صيف عمان بأمسية أحيتها الفنانة شرارة

مهرجان صيف عمان
مهرجان صيف عمان
انطلقت مساء أمس الجمعة، من حدائق الحسين، أمسيات مهرجان صيف عمان، في حفل فني غنائي أحيته المطربة الأردنية نداء شرارة، وذلك بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة.اضافة اعلان
وتضمن الحفل معزوفات موسيقات فرقة الأمن العام، ولوحة فنية وطنية لمغناة "عمان تزهو كل يوم" قدمها نخبة من الفنانين الأردنيين، إضافة لفقرات ترفيهية للأطفال من عمل مسرحي "رحلة زعتر" وألعاب خفة.
وكان للفنانة شرارة حضورها الفني على خشبة المسرح الرئيسي للمهرجان بصوتها الذي أبدع طرباً بالأغاني الوطنية والتراثية الأردنية، ووصلات منوعة من أغاني ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية محلياً وعربياً والتي لاقت تفاعل الجمهور.
وحضر حفل انطلاق المهرجان وسط جمع كبير من المواطنين كل من قائد إقليم العاصمة ومدير شرطة العاصمة ونائب أمين عمان وعدد من أعضاء مجلس الأمانة.
وسيكون اليوم السبت حافلا بالفعاليات الفنية والترفيهية حيث يحيي الفنانان وسام وحسام اللوزي والفنان محمد اربيحات، وفرقة معان، الحفل الذي يقام على المسرح الرئيسي الى جانب العمل المسرحي "هونها بتهون".
وتستمر فعاليات مهرجان صيف عمان، الذي تنظمه أمانة عمان الكبرى، حتى الأحد 20 آب، ووفرت الامانة وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان الى مواقع الفعاليات داخل الحدائق.
ويستقطب المهرجان الذي يقام للعام 15 على التوالي نخبة من الأصوات الفنية الأردنية والعروض الفلكلورية من التراث الاردني والعمل المسرحي مع توفير مساحة من الترفيه للأطفال.
وأعدت الامانة من خلال القائمين على إدارة المهرجان برنامج فعاليات منوعة على المسرح الرئيسي من فقرات فنية غنائية وتراثية ومقطوعات موسيقية تحييها أسماء لامعة من الفنانين والفرق الأردنية.
وخصصت الامانة من السادسة وحتى التاسعة مساءً طيلة أيام المهرجان محطات للألعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون للأطفال.


مدينة عمان

الأردن: انخفاض أداء تحقيق التكافؤ بين الجنسين 10 آب 2023

مبنى وزارة الصحة في عمان-(أرشيفية)

تجديد 510 آلاف بطاقة تأمين صحي منذ بداية العام 10 آب 2023

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال اجتماعه في مركز البحوث الزراعية أمس - (بترا)

الفايز يطلع على دور مركز البحوث الزراعية 10 آب 2023

"التوثيق الملكي" يعرض كتاب "مناداة الحسين ملكا دستوريا"

"التوثيق الملكي" يعرض كتاب "مناداة الحسين ملكا دستوريا" 10 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
موجة حر

الأرصاد: الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بـ9 درجات مئوية

منذ1 ساعة
64d5deb0321c6 (1)

صيف عمّان ينطلق الجمعة في حدائق الحسين

منذ23 ساعة
طالبات وطلاب مدرسة خلال طابور صباحي في مدرسة بالمحافظات- (أرشيفية)

32.5 % من طلبة المدارس الحكومية في 3 محافظات يعانون صعوبات في الرؤية

10 آب 2023
عمال وافدون في أحد شوارع عمان- (أرشيفية)

"العمل": لا تغيير على تعليمات انتقال العمالة الوافدة بين القطاعات

10 آب 2023
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

"التعليم العالي" يقر أعداد الطلبة في "القبول الموحد"

10 آب 2023
موجة حر- أرشيفية

الكتلة الحارة تقترب.. حرارة تلامس الـ50

10 آب 2023
افكار و مواقف

العلاقات السعودية الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات | منذ11 ساعة
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
 