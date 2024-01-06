السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انقلاب جذري على الطقس نهاية الأسبوع

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أرشيفية

قال موقع طقس العرب أنه تشير أحدث قراءات الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي بأن التيارات الهوائية الأكثر دفئاً من المُعتاد التي تتأثر بها الأردن يُتوقع أن يستمر سيطرتها على بلاد الشام و المملكة خلال الأيام القليلة القادمة حيث تتراوح درجات الحرارة مكانها فوق مُعدلاتها المُعتادة بدرجات عديدة، و لكن تشير ذات الخرائط بأن هناك اندفاع مُتوقع للكتل الهوائية الباردة نحو شرقي البحر الابيض المتوسط و بلاد الشام بدءاً من الأربعاء القادم 10 كانون ثاني/يناير و تتسبب بتغير جذري على الطقس بإذن الله. 

وأضاف أنه يُتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع و تعود لتُصبح أقل مما هو مُعتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام، و تتكاثر تدريجياً كميات من السحب و الغيوم على ارتفاعات مُختلفة، وتنشط سرعة الرياح و يتحول الطقس ليُصبح بارداً بوجهٍ عام و تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار بمشيئة الله خاصة في شمال و وسط المملكة قد تكون غزيرة في بعض الأوقات، وتترافق مع تساقط لزخات من البَرَد، و تكون الرياح غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية، مُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية. 

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و بناء على ذلك فيُتوقع أن يكون الطقس في المملكة على النحو التالي للأيام القادمة:

 

الأحد 7/1: طقس غالباً مُشمس و مائل للبُرودة قليلاً فوق المُرتفعات الجبلية و درجة الحرارة تقترب من 20 درجة مئوية في العاصمة و عدد من المدن، مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية على فترات.


الإثنين 8/1 و الثلاثاء 9/1: تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة بأكثر من 6 درجات مئوية، و يكون الطقس مائلاً للبُرودة فوق المُرتفعات الجبلية. 


الأربعاء 10/1: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة و يكون الطقس بارداً فوق المُرتفعات الجبلية العالية و بارداً نسبياً في باقي المناطق، و تنشط تدريجياً  الرياح و ستكون الفرصة مُهيأة لهطول الأمطار في المناطق الشمالية على وجه الخصوص و قد تطال بعض مناطق الوسط ليلاً. 


الخميس 11/1 و الجمعة 12/1: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، و يكون الطقس بارداً و مُتقلباً ما بين غائم جزئي و غائم، و تهطل الأمطار بمشيئة الله في مناطق عديدة و خاصة في شمال و وسط المملكة، قد يصحبها تساقط البَرَد.

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