الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بالتزامن مع عيد الفطر.. وصول قافلة المساعدات الأردنية الغذائية الأكبر إلى غزة

قافلة مساعدات أردنية إلى غزة
قافلة مساعدات أردنية إلى غزة
وصلت قافلة المساعدات الأردنية الضخمة المكونة من 105 شاحنات والمحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتزامن مع عيد الفطر، وذلك بعد عبورها من خلال معبر كرم أبو سالم.اضافة اعلان

وسيتم توزيع المساعدات على الأهالي وذلك في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

وتضمنت الشحنات مواد غذائية، تم تسليمها للجمعيات الشريكة من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في القطاع.

وذكر الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن هذا العمل يأتي كجزء من التزام الأردن المستمر بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمات.

وأكد الشبلي أن الهيئة تعمل على التنسيق الوثيق مع شركائها في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى الأكثر حاجة في غزة.

وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم يد العون لإخواننا في غزة، وسنستمر في جهودنا لتخفيف معاناتهم في هذه الأوقات الصعبة".

وشدد  الشبلي على أهمية التعاون الدولي والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، موجهاً الشكر لكل من ساهم ودعم هذه القافلة من الشركاء؛ ومنهم تكية أم علي، جمعية الإمداد الخيرية، منظمة أنيرا، المطبخ المركزي العالمي، وبرنامج الغذاء العالمي.

وتؤكد القافلة- التي تعد واحدة من أكبر الحملات الإغاثية الموجهة لغزة في الآونة الأخيرة- مجدداً على الدور الإنساني والريادي الذي يلعبه الأردن في المجال الإنساني.
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