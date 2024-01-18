الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بتوجيهات ملكية.. إخلاء مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2

إخلاء مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص 2
إخلاء مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص / 2

بتوجيهات ملكية سامية، أخلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، مصاب المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خانيونس جنوب قطاع غزة، إلى مدينة الحسين الطبية، مساء أمس الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى، نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى.

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وكان في استقباله مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب، للاطمئنان على حالة المصاب الأولية والتي كانت مستقرة، وسيتم عمل جميع الفحوصات المخبرية والشعاعية وإدخاله إلى القسم المعني لمتابعة حالته الصحية.


يشار إلى أن إرسال المستشفى الميداني الخاص/2 في خانيونس جنوب قطاع غزة، جاء بتوجيهات ملكية سامية لتلبية كل ما يحتاجه أهالي القطاع، ويضم كوادر طبية من جميع التخصصات، للتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي عليهم.



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