الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بتوجيهات ملكية.. الأردن يسير 10 شاحنات قمح للأهل في الضفة الغربية

الأردن يسير 10 شاحنات من القمح للأشقاء في الضفة الغربية
الأردن يسير 10 شاحنات من القمح للأشقاء في الضفة الغربية
بتوجيهات ملكية سامية، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب للأهل في الضفة الغربية، سير الأردن، اليوم الخميس، 10 شاحنات من القمح إلى الأهل في الضفة الغربية عبرت جسر الملك حسين.اضافة اعلان
وأعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة اجتماعات جسر الملك حسين، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أنه سيكون هناك جسر بشكل يومي نحتاج فيه إلى ألف شاحنة لتوصيل 30 ألف طن من القمح و15 ألف طن من الحبوب للأشقاء في الضفة الغربية.
وأضاف الشمالي أن الأردن يعد أول دولة تقوم بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ 3 ملايين دينار لتواصل القيام بدورها في دعم أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى تسيير 6 شاحنات من الأدوية للضفة الغربية الأسبوع الماضي، وإنزال المساعدات الطبية والدوائية للمستشفى الميداني الأردني في غزة الذي تم قبل يومين تحت إشراف مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب إرسال 4 طائرات مساعدات إغاثية عاجلة إلى مطار العريش بمصر، ليتم إيصالها للمستشفيات في القطاع، من خلال الأونروا.
وأضاف "منذ صدور قرار مجلس الوزراء ووفقا للتوجيهات الملكية السامية بدأنا بالتنسيق المباشر مع الأشقاء في فلسطين مع وزير الاقتصاد ووزير الزراعة وأيضا مع السفير الأردني في رام الله على مدار الساعة حتى نتمكن من إيصال المساعدات".
بدوره، قال الدكتور مهند المبيضين، إن شحنة القمح والحبوب تأتي دعما للأشقاء في الضفة الغربية، الذين يعانون من نقص في المخزون الاستراتيجي من القمح ويتعرضون لمضايقات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن هناك توجيهات ملكية سامية باستمرار إرسال المساعدات الأردنية إلى الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت إلى أن الأردن وفي المسار السياسي يواصل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بدخول مستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.-(بترا)
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