السبت 26 آب 2023
النسخة المطبوعة

بدء أعمال اليوم الثاني من ملتقى "عام على التحديث"

ملتقى "عام على التحديث"
ملتقى "عام على التحديث"
بدأت صباح اليوم السبت، فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى (عام على التحديث)، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.اضافة اعلان
ويتضمن الملتقى اليوم، عقد 15 جلسة عمل تحت عناوين، الأردن كوجهة عالمية، الاستثمار، نوعية الحياة، تحديث القطاع العام، الصناعات عالية القيمة، محرك الريادة والإبداع، الخدمات المستقبلية، الموارد المستدامة، مشاركة المرأة الاقتصادية، الزراعة والأمن الغذائي، الحماية الاجتماعية، الخدمات الحكومية والرقمنة، والبيئة المستدامة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة افتتح أعمال الملتقى مساء أمس الجمعة.
ويشارك في الملتقى أكثر من 600 مشارك ومشاركة ممن صاغوا رؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري، ومن ضمنهم ممثلون عن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وقطاعات وفعاليات مختلفة تمثل القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بالحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث، ومجموعة من الشباب.-(بترا)
مبنى المركز الوطني لمكافحة الأوبئة في عمان-(ارشيفية)

"الأوبئة": "القلاعية" خطر على الصحة والغذاء 24 آب 2023

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي

العيسوي يلتقي وجهاء وممثلي محافظة عجلون 24 آب 2023

مدينة عمّان - (أرشيفية)

انخفاض تدريجي على درجات الحرارة 24 آب 2023

مدينة عمّان - (أرشيفية)

انخفاض تدريجي على درجات الحرارة بدءا من اليوم 24 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عداد مياه - (تعبيرية)

مقترح لرفع تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة للمستهلكين

منذ2 ساعة
رقيب سير

الشواربة: قانون السير الجديد يرغم السائقين على الالتزام بالقانون

منذ2 ساعة
وزير الاشغال العامة والاسكان وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن

أبو السمن: الأردن يمتلك شبكة طرق من الأفضل على مستوى المنطقة

منذ3 ساعة
عمان

طقس صيفي معتدل حتى الثلاثاء

منذ5 ساعة
سد الملك طلال -(تصوير ساهر قدارة)

المياه.. الشراكة بين القطاعات أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

24 آب 2023
الأكياس البلاستيكية

توجه لفرض سعر رمزي على استخدام الأكياس البلاستيكية

24 آب 2023
افكار و مواقف

حربنا المفتوحة على الحدود الشمالية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات | منذ16 ساعة
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات | منذ16 ساعة
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
 