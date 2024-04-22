الثلاثاء 23 نيسان 2024
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بدء أعمال صيانة طريق عمان- جرش

وزيرالأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن يشرف على بدء تنفيذ أعمال صيانة عامة للطريق الرئيسي عمان - جرش
وزيرالأشغال العامة والإسكان م. ماهر أبو السمن يشرف على بدء تنفيذ أعمال صيانة عامة للطريق الرئيسي عمان - جرش
أشرف وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الاثنين على بدء تنفيذ أعمال صيانة عامة للطريق الرئيسي عمان-جرش ضمن حدود لواء عين الباشا من مدخل شارع البتراء وحتى نهاية الجسر.اضافة اعلان

ووجه أبو السمن خلال جولة ميدانية على مواقع المشروع رافقه فيها رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العوامل وعضو المجلس أسامة وريكات، بمراعاة طبيعة المنطقة وكثافة السير فيها وضرورة إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن.

وتشمل أعمال الصيانة إجراء أعمال الكشط اللازمة في الأجزاء المحددة وحسب المواصفات الفنية وتنفيذ طبقة خلطة إسفلتية ساخنة وتنفيذ أعمال الترقيعات اللازمة بخلطة إسفلتية ساخنة لتحقيق الاستوائية على الطريق.

كما تشمل أعمال المشروع الذي يعد أول مشروع ينفذ على موازنة اللامركزية للعام 2024 أعمال تصريف مياه الأمطار وتأهيل جوانب الطريق وإجراء التحسينات اللازمة على مخارج ومداخل الطريق.
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