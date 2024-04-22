بدء أعمال صيانة طريق عمان- جرش

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ووجه أبو السمن خلال جولة ميدانية على مواقع المشروع رافقه فيها رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العوامل وعضو المجلس أسامة وريكات، بمراعاة طبيعة المنطقة وكثافة السير فيها وضرورة إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن.وتشمل أعمال الصيانة إجراء أعمال الكشط اللازمة في الأجزاء المحددة وحسب المواصفات الفنية وتنفيذ طبقة خلطة إسفلتية ساخنة وتنفيذ أعمال الترقيعات اللازمة بخلطة إسفلتية ساخنة لتحقيق الاستوائية على الطريق.كما تشمل أعمال المشروع الذي يعد أول مشروع ينفذ على موازنة اللامركزية للعام 2024 أعمال تصريف مياه الأمطار وتأهيل جوانب الطريق وإجراء التحسينات اللازمة على مخارج ومداخل الطريق.