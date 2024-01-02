بدء إمتحانات الشامل النظرية غدا

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تبدأ يوم غد الأربعاء الإمتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورتها الشتوية 2024 وتستمر حتى العاشر من كانون الثاني الحالي، وفقاً للبرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" الدكتور احمد فخري العجلوني في بيان اليوم الثلاثاء، إن الجامعة إستكملت جميع الإجراءات لبدء فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الشتوية 2024، حيث سيتقدم لهذه الامتحانات 6319 طالبا وطالبة من 53 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها الجامعة.وأضاف أنه من المتوقع أن يتقدم 5035 طالبا وطالبة للورقة الأولى يوم غد، وسيتقدم 5023 طالبا وطالبة للورقة الثانية يوم السبت المقبل و5760 طالبا وطالبة للورقة الثالثة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 9 و 10 من هذا الشهر.وأوضح العجلوني، أن الطلبة سيتقدمون للامتحانات في هذه الدورة وفقا لـ90 برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل، حيث تم اعتماد 19 قاعة للامتحان النظري موزعة على 15مركزا للامتحانات النظرية متتشرة في جميع محافظات المملكة، ويشرف على هذه الامتحانات أكثر من 425 موظفا من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.وأشار الى أن وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة فرغت من تصحيح إجابات الطلبة في الامتحانات العملية المحوسبة ومعالجة نتائجها وتدقيقها ومطابقتها وإدخالها إلى نظام الامتحان الشامل المحوسب.وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2024 نهاية الشهر الحالي بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.-(بترا)